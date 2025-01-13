Алтайские аграрии рассказали, чего ждут от снятия запрета на ввоз пшеницы в Казахстан
21 августа прошлого года рынок соседнего государства оказался закрыт для российского зерна, а с 1 января ограничения отменили
13 января 2025, 09:00, ИА Амител
Россельхознадзор подтвердил снятие Казахстаном запрета на импорт пшеницы из России. Как напоминает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, с 21 августа 2024 года рынок соседнего государства оказался закрыт для российского зерна, а с 1 января 2025 года ограничения отменили. Алтайские аграрии восприняли эту новость позитивно.
По словам председателя Союза фермеров Алтайского края Никиты Кожанова, транспортно-логистическая сеть Казахстана справилась со значительно возросшими экспортными операциями, и власти приняли решение о возможности снятия ограничения для российского зерна.
"Хотя и с оговоркой о возможном возобновлении. Вероятно, на принятие подобных решений значительное влияние оказал визит первых лиц России в Казахстан по завершении прошлого года. Часто слышу обвинения в сторону Казахстана в ненадежности как партнера в вопросах экспорта и транзита через казахстанскую территорию. На мой взгляд, это несколько односторонняя позиция, учитывающая интересы в основном переработчиков. С точки зрения аграриев Казахстан является стратегическим партнером", – заявил эксперт.
Правда, несмотря на снятие запретов, особой активности по покупке сибирского зерна со стороны Казахстана нет. Об этом заявила директор Алтайского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК Мария Шостак. Она же рассказала, какую пшеницу закупал Казахстан у нас ранее.
"Есть небольшой интерес к пшенице пятого класса на глубокую переработку. Казахстанцы на сегодняшний день изучают наш сибирский рынок. Цены у нас достойные, и пока ажиотажа на российскую пшеницу абсолютно нет никакого. Что касается вывоза зерна до 21 августа, то сибирская пшеница отправлялась на переработку на аккредитованные элеваторы под производство муки. Небольшая часть отправлялась на птицефабрики на переработку: качественное зерно с клейковиной выше 23, с достойным числом падения, с отличной натурой", – сказала она.
В ведомстве напомнили, что республика вводила запрет, прежде всего, для того, чтобы поддержать цены на своем внутреннем рынке, а еще ожидала высокий собственный урожай зерна. По предварительным итогам, в 2024 году в Казахстане вырастили более 25 млн тонн пшеницы (в 2023-м было 16,6 млн тонн).
В наступившем же году, сняв ограничение на ввоз российского зерна, власти Казахстана планируют отслеживать запасы собственной продукции, уровень спроса и предложения на рынке, однако в случае перекосов возможны новые регулирующие меры.
09:58:39 13-01-2025
Интересно почему на российских заправках в Казахстане бензин дешевле чем в России?
10:21:26 13-01-2025
Гость (09:58:39 13-01-2025) Интересно почему на российских заправках в Казахстане бензин... Казахстан не под санкциями. Они на этом сейчас РФ помаленьку кидают. Это бизнес, ничего личного
10:33:48 13-01-2025
Гость (09:58:39 13-01-2025) Интересно почему на российских заправках в Казахстане бензин... Потому что они не российские это раз, а во вторых Кз полностью пользуется своим бензином и импорта российского бензина нет, от слова совсем.
12:47:31 13-01-2025
Гость (10:33:48 13-01-2025) Потому что они не российские это раз, а во вторых Кз полност... в КЗ бензин дешевый, потому что казахстанский, а в РФ дорогой, потому что российский...я запутался...
10:10:16 13-01-2025
нашим так называемым аграриям,по сути перекупам,сие действие не выгодно в отличии от реальных фермеров,по простой причине-конкуренция,так что ждем очередной возни на тему закрытия границы под лозунгом затоварка рынка для снижения цен,а по факту получим тот же результат как с производством молока и масла,тупо станет не выгодно обрабатывать землю
10:56:22 13-01-2025
гость (10:10:16 13-01-2025) нашим так называемым аграриям,по сути перекупам,сие действие... Факт.
11:17:14 13-01-2025
У нас акциз на бензин , а у них нет. Вот и весь ответ.
12:02:17 14-01-2025
Гость (11:17:14 13-01-2025) У нас акциз на бензин , а у них нет. Вот и весь ответ.... акциз есть у казахов, но меньше нашего.
16:25:08 13-01-2025
Казахстан снял запрет потому что к весне снимут запреты на закупку пшеницы европейцами. Казахи как всегда надеются скупить у нас зерно за рубль а продать по 10 евро. А европеец который приедет сюда договариваться о покупке напрямую за 10 евро обломится. Продано уже все будет. Вернее те счастливчики которые зерно придержат продадут его за 10 евро а те кто поддастся на соблазн и толкнут его раньше - пролетят как фанера над парижем
19:31:52 13-01-2025
Гость (16:25:08 13-01-2025) Казахстан снял запрет потому что к весне снимут запреты на з... Фееричного бреда еще не встречал,попробуй перечитывать и задумываться и только после этого отправляй
22:21:42 13-01-2025
Гость (16:25:08 13-01-2025) Казахстан снял запрет потому что к весне снимут запреты на з... Европе казахское зерно не нужно. Зерно идёт в основном на среднюю Азию и Афганистан.
10:46:00 14-01-2025
Гость (22:21:42 13-01-2025) Европе казахское зерно не нужно. Зерно идёт в основном на ср... опять же ошибаетесь,там все просто и грустно,казахи заключили договор на уровне правительства с Китаем на поставку зерна,вот они и скупали у нас зерно,свозили на места сбора и после поставляли в китайцам,так было до запрета вывоза зерна и скорей всего из за этого и запрет и сделали,кто то хотели погреть на этом ручки ,а что то не срослось ,так поясняли водители и экспедиторы машин