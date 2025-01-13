21 августа прошлого года рынок соседнего государства оказался закрыт для российского зерна, а с 1 января ограничения отменили

13 января 2025, 09:00, ИА Амител

Пшеница в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Россельхознадзор подтвердил снятие Казахстаном запрета на импорт пшеницы из России. Как напоминает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, с 21 августа 2024 года рынок соседнего государства оказался закрыт для российского зерна, а с 1 января 2025 года ограничения отменили. Алтайские аграрии восприняли эту новость позитивно.

По словам председателя Союза фермеров Алтайского края Никиты Кожанова, транспортно-логистическая сеть Казахстана справилась со значительно возросшими экспортными операциями, и власти приняли решение о возможности снятия ограничения для российского зерна.

"Хотя и с оговоркой о возможном возобновлении. Вероятно, на принятие подобных решений значительное влияние оказал визит первых лиц России в Казахстан по завершении прошлого года. Часто слышу обвинения в сторону Казахстана в ненадежности как партнера в вопросах экспорта и транзита через казахстанскую территорию. На мой взгляд, это несколько односторонняя позиция, учитывающая интересы в основном переработчиков. С точки зрения аграриев Казахстан является стратегическим партнером", – заявил эксперт.

Правда, несмотря на снятие запретов, особой активности по покупке сибирского зерна со стороны Казахстана нет. Об этом заявила директор Алтайского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК Мария Шостак. Она же рассказала, какую пшеницу закупал Казахстан у нас ранее.

"Есть небольшой интерес к пшенице пятого класса на глубокую переработку. Казахстанцы на сегодняшний день изучают наш сибирский рынок. Цены у нас достойные, и пока ажиотажа на российскую пшеницу абсолютно нет никакого. Что касается вывоза зерна до 21 августа, то сибирская пшеница отправлялась на переработку на аккредитованные элеваторы под производство муки. Небольшая часть отправлялась на птицефабрики на переработку: качественное зерно с клейковиной выше 23, с достойным числом падения, с отличной натурой", – сказала она.

В ведомстве напомнили, что республика вводила запрет, прежде всего, для того, чтобы поддержать цены на своем внутреннем рынке, а еще ожидала высокий собственный урожай зерна. По предварительным итогам, в 2024 году в Казахстане вырастили более 25 млн тонн пшеницы (в 2023-м было 16,6 млн тонн).

В наступившем же году, сняв ограничение на ввоз российского зерна, власти Казахстана планируют отслеживать запасы собственной продукции, уровень спроса и предложения на рынке, однако в случае перекосов возможны новые регулирующие меры.