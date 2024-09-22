Активный рост ОРВИ фиксируют в Алтайском крае

Случаев гриппа пока не зафиксировано

22 сентября 2024, 14:36, ИА Амител

Таблетки и градусник / Фото: pxhere.com/ru/photo/1073113

В Алтайском крае наблюдается рост заболеваемости сезонными инфекциями. Жители региона обращаются в медицинские учреждения с типичными симптомами, такими как повышенная температура, кашель, насморк и боль в горле.

Согласно данным научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева, с 9 по 15 сентября в Барнауле зафиксирован сезонный всплеск заболеваемости ОРВИ, превышающий эпидемиологический порог более чем на 20%.

Ежедневно в поликлиники обращается около 45-50 пациентов, что значительно больше, чем в августе, когда их было 16-20, сообщила "Вечернему Барнаулу" заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 3 в Барнауле Вера Карпова.

Случаев гриппа в регионе не зарегистрировано, поэтому медики рекомендуют сделать профилактическую прививку.

"У нас есть все необходимые вакцины двух типов. Сейчас самое время их поставить. Иммунная система отреагирует на вакцину, и к моменту появления первых случаев гриппа человек будет защищен от заболевания и его осложнений", – отмечает заведующая отделением.

Ежедневно в прививочный кабинет по предварительной записи приходит около ста человек.