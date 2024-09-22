В Алтайском крае за неделю от клещей пострадало 80 человек

Люди подхватывают этих членистоногих в основном при сборе грибов

22 сентября 2024, 07:01, ИА Амител

Клещ / Источник фото: unsplash.com

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 80 жителей Алтайского края, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего с конца марта в поликлиники края с жалобами на укусы этих членистоногих обратились 6727 человек, из них 1720 детей.

В ведомстве подчеркнули, что 80% пострадавших за прошедшую неделю подхватили клещей при сборе грибов.

Также напомнили, что в крае сейчас свирепствуют клещи рода Дермацентор – переносчики возбудителей клещевого тифа. Их высокая активность ожидается до конца сентября, но при условии сухой и теплой погоды на них можно будет наткнуться и в октябре.