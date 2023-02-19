Актриса Ольга Будина раскритиковала фильм "Чебурашка"

Российская актриса Ольга Будина поделилась нелестным мнением о фильме "Чебурашка". Она назвала его "бессмысленным, скучным и пошлым".

"Здесь нет положительных героев, только отрицательные. Советую не тратить время на просмотр. Только я это написала, в меня сразу полетели комья грязи. Так вот, кому нравится "Чебурашка", то сам живёт как Чебурашка", – цитирует Будину CTN.