Актриса Ольга Будина раскритиковала фильм "Чебурашка"
По её словам, картина полностью искусственная и не несёт никаких ценностей
19 февраля 2023, 10:10, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Российская актриса Ольга Будина поделилась нелестным мнением о фильме "Чебурашка". Она назвала его "бессмысленным, скучным и пошлым".
"Здесь нет положительных героев, только отрицательные. Советую не тратить время на просмотр. Только я это написала, в меня сразу полетели комья грязи. Так вот, кому нравится "Чебурашка", то сам живёт как Чебурашка", – цитирует Будину CTN.
Ранее фильм раскритиковал актёр и депутат Дмитрий Певцов.
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