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Актриса Ольга Будина раскритиковала фильм "Чебурашка"

По её словам, картина полностью искусственная и не несёт никаких ценностей

19 февраля 2023, 10:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российская актриса Ольга Будина поделилась нелестным мнением о фильме "Чебурашка". Она назвала его "бессмысленным, скучным и пошлым".

"Здесь нет положительных героев, только отрицательные. Советую не тратить время на просмотр. Только я это написала, в меня сразу полетели комья грязи. Так вот, кому нравится "Чебурашка", то сам живёт как Чебурашка", – цитирует Будину CTN.

Ранее фильм раскритиковал актёр и депутат Дмитрий Певцов.

Комментарии 15

  • А "Что это"?
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Актриса должна выходить к людям и говорить чужие слова и тексты, показывая при этом не настоящие эмоции так что бы все думали что эмоции у неё настоящие... С чего вдруг вообще все артисты, актеры и актрисы придумали что могут нас учить чему-то!? В их жизни куча чужих текстов, куча чужих эмоций, выученных специально удивлять зрителя!.. И наверное они уже сами путаются где их умозаключения а где их "героев"!.. Как говорится в одном анекдоте - ... И эти люди запрещают мне ковыряться в носу!?...
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Фильм очень уныл и производит тягостное впечатление. Особенно мне лично не понравились сцены где чебурашку пытались прибить штыковой лопатой (фильм 6+). Но сейчас время такое, что эту дичь нельзя критиковать. Сегодня ты против чебурашки... а завтра родину продашь?
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Целые народы пришли бы в ужас, если бы узнали, какие мелкие люди властвуют над ними. ©
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Ну да, Чебурашка стал другим. Но все же разок стоит посмотреть фильм про пожирателя апельсинов. Зря что ли киношники для нас старались.
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Наконец-то нашлись люди , сказавшие что это хрень
    19 февраля, Гость   Ответить
  • не несёт никаких ценностей -- а Певцов увидел западные ценности
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Паразитизм на раскрученном советском бренде при полной пустоте содержания - вот и всё, чего добился современный отечественный кинематограф. Певцов и Будина правы.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Обычный обыватель-потребитель не увидит как наличие ценностей так и их отсутствие, ему главное получить фан, пожрать поп-корн и запить фантой. Ему по приколу зайдёт сцена со штыковой лопатой и прочие приколы. Но если Запад через контроль над нашей культурой и образованием хочет превратить нас всех в таких обывателей, то нам самими чтобы сохраниться как Русская цивилизация ни в коем случае нельзя поддаваться и равняться на кока-кольщиков. Честь и хвала таким актерам как Будина, которые бьют в набат по поводу тому что происходит с нашей культурой и во что нас превращают.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Куда делся старый добрый чебурашка с крокодилом геной, на которых выросло несколько поколений детей СССР?
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, никуда не делся. просто сняли еще один фильм. старый мультик вам никто не запретил смотреть
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, господи , причем тут запад??? Вас чего всех заклинило? Фильм снят российским режисером Дмитрием Дьяченко, по сценарию российских сценаристов. Снят на российской студии.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Обычный обыватель-потребитель-- ну себя то вы к обычным обывателям не относите! вы эстет-ценитель. только авторское кино смотрите. и только с ЦЕННОСТЯМИ! только вот с какими?
    20 февраля, Гость   Ответить
  • вы эстет-ценитель. только авторское кино смотрите. и только с ЦЕННОСТЯМИ! только вот с какими? ---- у меня слава-богу остался внутренний фильтр сформированный в советское время и некоторыми иностранными фильмами которые были еще нормальные в 90х-00х, поэтому различение есть. А ценности свойственные русскому человеку просты и понятны, как бы не пытался Запад и его здешние прислужники запудрить нам мозги, даже не смотря что часть общества заражается тлетворной пропагандой.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • у меня слава-богу остался внутренний фильтр ---" бла-бла-бла. Я один д,Артаньян, все остальные тупицы и деграданты". А по-по сути , ни на один мой вопрос не ответили. Хорошо умеете лить воду и говорить ни о чем
    21 февраля, Гость   Ответить
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