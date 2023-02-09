НОВОСТИКультура

Дмитрий Певцов назвал фильм "Чебурашка" диверсией против российских детей

Он сравнил картину с "отравленной конфетой в привлекательной обёртке"

09 февраля 2023, 22:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Актёр и депутат Госдумы Дмитрий Певцов жёстко раскритиковал фильм "Чебурашка", собравший шесть миллиардов рублей в прокате. Его слова передаёт ФАН.

По словам Певцова, отношения между Чебурашкой и Геной в картине пропагандируют "западные ценности". При этом, как считает актёр, зрители этого не замечают, а фильм является "отравленной конфетой в привлекательной обёртке".

"И если авторы, создатели пишут "6+" – это всё-таки диверсия. Я не уверен, что они думали о диверсии, но эта трансгуманистическая идеология, которая 30 лет у нас обитает, она полностью сосредоточена в этом фильме. И мы смеёмся над тем, что Чебурашка называет Дядю Гену мамой. Вроде как смешно, да? А для детей это такой маленький сигнальчик, что папа, мама – не имеет значения", – заявил Певцов.

Комментарии 33

  • не зря, оказывается, я не пошла это смотреть.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Дайте ему галоперидола. Походу, уже пора.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Про иронию слышал, не?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Певцов как артиста больше нет, фильм хороший, а если он это увидел о чем говорит, то он из той сферы.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Кто из той сферы, тому фильм понравился. Это не значит, что всем, кому понравился, из той сферы. Но если из той, то понравился точно. Это логика
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Фильм действительно похож на американские душещипательные дешёвки, я не оценил.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Кто в здравом уме поперся туда еще и детей привел.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • мне жалко недоумков,впервые посмотревших этот фильм,а певцов лучше бы играл мускулистых идиотов и не лез во власть. он как кличко скоро будет цитироваться. еще про голубой вертолет не упомянул.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • мне жалко недоумков,впервые посмотревших этот фильм------ а недоумков несколько раз посмотревших этот фильм тебе не жалко?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Обиделся, что ему не дали роль в этом фильме?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • В Думе должны присутствовать подготовленные политические профессионалы, а не актеры, арстисты и спортсмены. Люди, которые знают проблемы своей страны и своих граждан изнутри, и которые реально знают, как исправить положение дел. Посмотрите на сегодняшнюю думу- это марионетки, не имеющие собственного мнения.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Коментарии несколько ошарашили. Толи их сам Певцов написал, толи ещё нашёлся один умник. Но в то что их много не верится. В кои веки у нас сняли стоящее кино. Сценарий без глупых диалогов, хорошая картинка. Хорошие актёры. Ну допускаю что есть люди кому картина не понравилась, о вкусах не спорят, но говорить что фильм гамно и обзывать тех кому фильм понравился точно не повод.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • В думе должны быть люди разных сфер и профессий, нигде не готовят профессиональных думцев. Другое дело что в думу попадают только богатые типы у кого финансовых возможностей и связей больше. Сварщик Ваня туда не попадёт или доярка Маша.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Что я только что прочла? "Новорождённые утята принимают за свою маму первое живое существо, которое видят после рождения. Крошечным уточкам совершенно безразлично животное перед ними, или человек‍, они будут смело следовать за тем, кого приняли за мать.В науке это явление называется импринтингом, или запечатлением." У Певцова совсем крыша что ли едет? Вот уж от кого не ожидала, всегда казался адекватным человеком.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • А у Певцова прям все фильмы шедевры? "Бандитский Петербург", По прозвищу зверь", "Жмурки" вообще сплошные ценности и мораль, а главное снято то как хорошо. Лицемер этот Певцов, как и М. Шукшина продребезжавшая про вирус бескультурья... лицемеры, ханжи и бестолочи, возомнившие себя высоко нравственными и культурными слоями общества. Тьфу...
    10 февраля, Гость   Ответить
  • А в мультике про волка и бычка, который называл волка мамой, тоже видимо с советских времен прививали нам, что мама и папа разницы нет? Совсем крыша поехала у Певцова? Идиотское высказывание подзабытого актера. Мягкое и теплое - это все таки разное. Дети выходят с фильма с мыслями добрыми и светлыми о семье, о друзьях, но не о гейских ценностях. У кого, что на уме. Или "каждый думает в меру своей испорченности"!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Ну можно же было называть папой. Утята не знают за мамой идут или за папой, но существу с интеллектом можно объяснить разниц8
    10 февраля, Гость   Ответить
  • А как же мой любимый советский мультик, как волк вырастил из теленка быка? Он же весь фильм называл волка мамой? Это что уже в советском союзе была трансгуманистическая идеология?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • А как во всем известном мультике телёнок волка мамой называл и только корда вырос назвал батяней?! Это тоже про это, что ли? Мы выросли на этом мультике и различаем маму с папой! Так что это ерунда! Просто все сейчас зациклены на этой теме, вот и ищут подвох в любом слове, даже в добром фильме(((
    10 февраля, Гость   Ответить
  • а недоумков несколько раз - Это вообще клиника. Но это их выбор.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • чего-то вы путаете, бычок называл волка папой.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • у нас сняли стоящее кино ... В психушке день открытых дверей?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Певцов лох.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Чебурашка в новом фильме - мерзкий, неприятный, шкодливый. Гена - просто престарелый потрёпанный жизнью уголовник.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • чего-то вы путаете, бычок называл волка папой - пересмотрите мультик.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Чебурашка в новом фильме - мерзкий, неприятный, шкодливый. Гена - просто престарелый потрёпанный жизнью уголовник. - присмотритесь к отражению внимательнее. хотя внешность ни чего не говорит, а вот Ваш комментарии более чем красноречиво показывает Ваше мерзенькое содержание
    10 февраля, Гость   Ответить
  • В мультике Чебурашка - милая ми-ми-мишная игрушка. В фильме ( меня хватило только на трейлер) - гадкое неопрятное (правильно выше сказали) существо. Смотреть на него - испанский стыд. Типа 70-летнего Басилашвили в роли 40 летнего Воланда. Тоже хочется просто отвести глаза. На фильм не пойду. Детей не поведу
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, это называется - не видел, но не нравится. Не был, но критикую. Не читал, но знаю, что фигня.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Ага, проще же сказать, что фильм дурацкий, чем потратить деньги и время, чтобы сходить на него с семьёй. Позиция ленивых и жадных.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Фильм хороший. Если кому-то что-то не нравится, зачем обсирать актеров и персонажей? Оставьте свои мнения при себе. Ведь они субъективны
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, это называется - не видел, но не нравится. Не был, но критикую. Не читал, но знаю, что фигня............ об идейно-нравственной ценности картины не было ни слова. Огромный вопрос к художникам-мультипликаторам (или кто они сейчас? программисты?). Картинка неприятна, некачественна. Уродливое существо изобразили - так яснее? Зачем я буду тратить деньги и смотреть на то, что неприятно?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • "Картинка неприятна, некачественна" --- Гость, повторяю, вы судите о том, чего не видели. У меня подобная реакция была на трейлер мультика "Тайна Коко" (Пиксар). Какие-то поющие скелеты показались неприятными и отталкивающими. Разве это может быть хорошим мультфильмом? И только через несколько лет пришлось посмотреть это мультфильм, и с удивлением обнаружить, что он очень душевный и добрый. Не всегда первое впечатление верное.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Оставьте свои мнения при себе. Ведь они субъективны --- Так он и не претендует на объективность. Ваше мнение тоже субъективно. Но высказывать его можно всем. Если оно не нарушает закон. Вы думаете. что он лох, он думает это же про вас. А чье мнение весомей, вопрос спорный
    10 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров