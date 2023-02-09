Дмитрий Певцов назвал фильм "Чебурашка" диверсией против российских детей

Он сравнил картину с "отравленной конфетой в привлекательной обёртке"

09 февраля 2023, 22:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Актёр и депутат Госдумы Дмитрий Певцов жёстко раскритиковал фильм "Чебурашка", собравший шесть миллиардов рублей в прокате. Его слова передаёт ФАН.

По словам Певцова, отношения между Чебурашкой и Геной в картине пропагандируют "западные ценности". При этом, как считает актёр, зрители этого не замечают, а фильм является "отравленной конфетой в привлекательной обёртке".