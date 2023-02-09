Дмитрий Певцов назвал фильм "Чебурашка" диверсией против российских детей
Он сравнил картину с "отравленной конфетой в привлекательной обёртке"
09 февраля 2023, 22:40, ИА Амител
Актёр и депутат Госдумы Дмитрий Певцов жёстко раскритиковал фильм "Чебурашка", собравший шесть миллиардов рублей в прокате. Его слова передаёт ФАН.
По словам Певцова, отношения между Чебурашкой и Геной в картине пропагандируют "западные ценности". При этом, как считает актёр, зрители этого не замечают, а фильм является "отравленной конфетой в привлекательной обёртке".
"И если авторы, создатели пишут "6+" – это всё-таки диверсия. Я не уверен, что они думали о диверсии, но эта трансгуманистическая идеология, которая 30 лет у нас обитает, она полностью сосредоточена в этом фильме. И мы смеёмся над тем, что Чебурашка называет Дядю Гену мамой. Вроде как смешно, да? А для детей это такой маленький сигнальчик, что папа, мама – не имеет значения", – заявил Певцов.
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