Актриса Ольга Лысенко ушла из жизни на 84-м году жизни

Причина смерти не уточнялась

25 марта 2025, 22:30, ИА Амител

Ольга Лысенко / Фото: кадр из фильма "Возьму твою боль"

На 84-м году жизни умерла российская актриса Ольга Лысенко. Как сообщает Telegram-канал Союза кинематографистов России, артистка ушла из жизни 22 марта.

"Светлая память! Прощание состоится 26 марта", – говорится в публикации.

Причину смерти Ольги Лысенко в организации не уточнили.

Актриса родилась 10 мая 1941 года в Киеве в семье кинорежиссера Георгия (Юрия) Лысенко. Впервые она снялась в кино еще будучи школьницей, исполнив роль Аленки в фильме "Волшебная ночь".

Фильмография Ольги Лысенко насчитывает порядка 40 картин. Актриса сыграла главные роли в кинолентах "Я купил папу", "Проверено – мин нет", "Сыновья уходят в бой", "Узники Бомона", "Полесская хроника", "Сага древних булгар: Лествица Владимира Красное Солнышко" и многих других.