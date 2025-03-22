Умерла актриса Лариса Голубкина

Артистка тяжело болела

22 марта 2025, 16:03, ИА Амител

Лариса Голубкина / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На 86-м году жизни скончалась советская и российская актриса Лариса Голубкина, сообщил телеведущий Андрей Малахов.

"Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда "Гусарской баллады", великолепная актриса Лариса Голубкина", – написал он в телеграм-канале.

По данным Shot, причиной смерти Голубкиной стал рак крови третьей степени. В последнее время она стремительно теряла вес и уже не вставала с постели, а 22 марта у нее остановилось сердце.

Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. В кино дебютировала с роли Шурочки Азаровой в фильме "Гусарская баллада" (1962). Также в ее фильмографии значатся такие фильмы, как "Сказка о царе Салтане", "Освобождение", "Трое в лодке, не считая собаки" и другие.

Помимо съемок в кино, Голубкина долгие годы была актрисой Центрального академического театра Российской армии.

За свои заслуги в 1991 году она получила звание народной артистки РСФСР.