Актриса Светлана Светличная находится в психбольнице в плохом состоянии

У женщины развивается деменция и болезнь Альцгеймера

02 октября 2023, 10:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Советская актриса Светлана Светличная больше года находится в психбольнице, куда ее госпитализировали с поражением мозга. Об этом сообщает "КП".

У женщины с деменцией, после ухудшения самочувствия, диагностировали болезнь Альцгеймера. Она постепенно теряет мыслительные функции и самостоятельность.

Актриса находится под постоянным надзором врачей, ей становится хуже. Близкие утверждают, что Светличная иногда даже не может вспомнить лица родственников.