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Актриса Светлана Светличная находится в психбольнице в плохом состоянии

У женщины развивается деменция и болезнь Альцгеймера

02 октября 2023, 10:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Советская актриса Светлана Светличная больше года находится в психбольнице, куда ее госпитализировали с поражением мозга. Об этом сообщает "КП".

У женщины с деменцией, после ухудшения самочувствия, диагностировали болезнь Альцгеймера. Она постепенно теряет мыслительные функции и самостоятельность.

Актриса находится под постоянным надзором врачей, ей становится хуже. Близкие утверждают, что Светличная иногда даже не может вспомнить лица родственников. 

культура Кино

Комментарии 13

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Гость

10:58:55 02-10-2023

И зачем про это писать? Зачем портить образ! Пусть уже отдыхает

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Гость

13:00:19 02-10-2023

Гость (10:58:55 02-10-2023) И зачем про это писать? Зачем портить образ! Пусть уже отдых... А если родственники насильно ее туда запрятали? Не такая она и немощная была, на всех шоу их грязью поливала.

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Гость

11:02:00 02-10-2023

Так она и в здравом уме родню видеть не хотела

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Гость

11:05:30 02-10-2023

я еще лет 10 назад начала подозревать, что она не в себе

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Гость

14:57:04 02-10-2023

Гость (11:05:30 02-10-2023) я еще лет 10 назад начала подозревать, что она не в себе... А зря! если сложности в отношениях с родственниками, то необязательно кто-то 1 виноват! Ведь в любой ссоре 2 стороны, а значит обе виноваты: "одна сторона -задириха, другая - не спустиха!"

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Гость

11:19:38 02-10-2023

Ну ей и лет простите

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Гость

12:12:45 02-10-2023

Блин, так и научились лечить

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Гость

14:57:48 02-10-2023

Гость (12:12:45 02-10-2023) Блин, так и научились лечить... Кто сказал, что научились, просто пытаются препятствовать развитию, а лечения еще не найдено!

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Ольга

12:30:18 02-10-2023

Когда уже научатся лечить от этой заразы. Так жалко людей и заболевших, и ухаживающих.

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Yevgen

14:39:24 02-10-2023

Всегда требуется иметь близких родствеников на которых можно положится о том что в пожилом возрасте тебя не оправят в ПСИХУШКУ для рассправы .......

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Гость

14:58:31 02-10-2023

Yevgen (14:39:24 02-10-2023) Всегда требуется иметь близких родствеников на которых можн... ну так и родственнички могут этому способствовать, так что не так всё однозначно!

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Воланд

15:51:14 02-10-2023

жаль

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Орнелла

17:38:32 02-10-2023

Надо ее спасать срочно!

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