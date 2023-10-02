Актриса Светлана Светличная находится в психбольнице в плохом состоянии
У женщины развивается деменция и болезнь Альцгеймера
02 октября 2023, 10:51, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Советская актриса Светлана Светличная больше года находится в психбольнице, куда ее госпитализировали с поражением мозга. Об этом сообщает "КП".
У женщины с деменцией, после ухудшения самочувствия, диагностировали болезнь Альцгеймера. Она постепенно теряет мыслительные функции и самостоятельность.
Актриса находится под постоянным надзором врачей, ей становится хуже. Близкие утверждают, что Светличная иногда даже не может вспомнить лица родственников.
10:58:55 02-10-2023
И зачем про это писать? Зачем портить образ! Пусть уже отдыхает
13:00:19 02-10-2023
Гость (10:58:55 02-10-2023) И зачем про это писать? Зачем портить образ! Пусть уже отдых... А если родственники насильно ее туда запрятали? Не такая она и немощная была, на всех шоу их грязью поливала.
11:02:00 02-10-2023
Так она и в здравом уме родню видеть не хотела
11:05:30 02-10-2023
я еще лет 10 назад начала подозревать, что она не в себе
14:57:04 02-10-2023
Гость (11:05:30 02-10-2023) я еще лет 10 назад начала подозревать, что она не в себе... А зря! если сложности в отношениях с родственниками, то необязательно кто-то 1 виноват! Ведь в любой ссоре 2 стороны, а значит обе виноваты: "одна сторона -задириха, другая - не спустиха!"
11:19:38 02-10-2023
Ну ей и лет простите
12:12:45 02-10-2023
Блин, так и научились лечить
14:57:48 02-10-2023
Гость (12:12:45 02-10-2023) Блин, так и научились лечить... Кто сказал, что научились, просто пытаются препятствовать развитию, а лечения еще не найдено!
12:30:18 02-10-2023
Когда уже научатся лечить от этой заразы. Так жалко людей и заболевших, и ухаживающих.
14:39:24 02-10-2023
Всегда требуется иметь близких родствеников на которых можно положится о том что в пожилом возрасте тебя не оправят в ПСИХУШКУ для рассправы .......
14:58:31 02-10-2023
Yevgen (14:39:24 02-10-2023) Всегда требуется иметь близких родствеников на которых можн... ну так и родственнички могут этому способствовать, так что не так всё однозначно!
15:51:14 02-10-2023
жаль
17:38:32 02-10-2023
Надо ее спасать срочно!