Актриса Тамара Семина пожаловалась, что живет на "нищенскую пенсию"
Женщина призналась, что чувствует себя "выброшенной на помойку"
31 июля 2023, 09:53, ИА Амител
Кадр из видео
Советская актриса Тамара Семина рассказала о том, что сейчас она вынуждена выживать на очень маленькую пенсию. Ее слова передает "Комсомольская правда".
По словам Семиной, сейчас она чувствует себя выброшенной на помойку, а виноватой в сложившейся ситуации считает правительство Москвы.
Актриса отметила, что о ее заслугах в советском кино вспоминают только самые преданные поклонники, отчего ей становится обидно.
10:05:01 31-07-2023
Шла бы на завод трудится, щас бы уже отмаялась.
10:05:06 31-07-2023
Бич времени - пенсии в основном МАЛЕНЬКИЕ!!!!!!!!!!!!!!!! Печально за стариков! Они этого не заслужили!!!
10:34:54 31-07-2023
Гость (10:05:06 31-07-2023) Бич времени - пенсии в основном МАЛЕНЬКИЕ!!!!!!!!!!!!!!!! П... Ну да давно пора подумать об эфтаназии в поликлинниках
10:56:08 31-07-2023
Гость (10:34:54 31-07-2023) Ну да давно пора подумать об эфтаназии в поликлинниках... Для стариков, для молодых о тюрьмах.
15:13:20 31-07-2023
Гость (10:34:54 31-07-2023) Ну да давно пора подумать об эфтаназии в поликлинниках... А вы, видимо, не рассчитываете , что доживёт до старости?
10:08:33 31-07-2023
17 тыщ норм- у многих и такой нет
10:23:14 31-07-2023
ха-ха (10:08:33 31-07-2023) 17 тыщ норм- у многих и такой нет... В Мск надбавка для пенсов. 30ку получает, не меньше. Цены на продукты ниже, чем в Барнауле. Коммуналка 50% для всех московских пенсионеров. Хотя если сравнить квитанцию ЖКХ москвича и барнаульца, за аналогичную квартиру у нас выходит больше. У Семиной квартира в центре, сравнительно недавно какая-то телевизионная программа сделала бесплатный качественный ремонт, даже новую мебель купили. Так что у Тамары всё ОК.
10:39:37 31-07-2023
ха-ха (10:08:33 31-07-2023) 17 тыщ норм- у многих и такой нет... У кого и такой нет - значит, и такой не заслужили! Этим не гордятся! Выводы печальные о подобных экземплярах, на заработавших даже на нищенскую пенсию!
10:43:47 31-07-2023
Гость (10:39:37 31-07-2023) У кого и такой нет - значит, и такой не заслужили! Этим не г... Вот и представители Пенсионного фонда , с комментариями
19:20:31 31-07-2023
ха-ха (10:08:33 31-07-2023) 17 тыщ норм- у многих и такой нет... В каком месте о 17 тысячах прочитали???
10:28:27 31-07-2023
У всей страны нищенская пенсия, ну кроме чинушей конечно.
11:02:20 31-07-2023
Гость (10:28:27 31-07-2023) У всей страны нищенская пенсия, ну кроме чинушей конечно.... Так главное, еще и потолок придумали для простого народа. Родственнице насчитали хорошую пенсию, но, сказали, у нас потолок, выше такой-то суммы платить не можем. Хотя вы и заработали пенсию выше. А чинушам платят выше потолка.
10:30:20 31-07-2023
Мой отец на геофизике отработал рабочим, мать на трансмаше. У обоих пенсия около 26 000. Весьма не плохо. У них пенсия больше, чем моя зарплата учителя. Правда и в советское время учитель получал 120 рублей, а они по 360.
10:42:41 31-07-2023
Гость (10:30:20 31-07-2023) Мой отец на геофизике отработал рабочим, мать на трансмаше. ... 288 долларов.
10:55:24 31-07-2023
Гость (10:30:20 31-07-2023) Мой отец на геофизике отработал рабочим, мать на трансмаше. ... Пенсия 7600 базовая часть плюс баллы, цена одного балла 124 рубля, за год стажа 2 балла, геофизика к 1990 закрылась, о каком стаже с геофизики вы рассказываете?, я сама отработала на геофизике стаж 10лет. с зарплатой в 300 руб., вашим родителям же не по 90 лет. я так понимаю, поэтому не надо врать про 26000 пенсии, у меня отец отработал на геофизике много лет пенсия мизерная была.
11:33:59 31-07-2023
Гость (10:55:24 31-07-2023) Пенсия 7600 базовая часть плюс баллы, цена одного балла 124 ... Мой отец там работал примерно до 2004 года. Завод и сейчас работает, уменьшился только.
12:21:59 31-07-2023
Гость (11:33:59 31-07-2023) Мой отец там работал примерно до 2004 года. Завод и сейчас ... Основная часть пенсии маленькая, остальное все надбавки, компенсация за коммуналку, надбавка за возраст, вот и выходит общая такая сумма, спросите родителей какая пенсия без надбавок.
12:24:54 31-07-2023
Гость (11:33:59 31-07-2023) Мой отец там работал примерно до 2004 года. Завод и сейчас ... У меня есть акции завода, его больше нет, эти малые предприятия просто арендуют площадь на территории бывшей Геофизики, а Геофизика с новым владельцем находится на территории Радиозавода.
12:56:40 31-07-2023
Гость (10:55:24 31-07-2023) Пенсия 7600 базовая часть плюс баллы, цена одного балла 124 ... Да ну ? Я на Геофизике в 1996 году работал, потом ушел. А она оказываете в 1990 году закрылась :-)
10:57:56 31-07-2023
Гость (10:30:20 31-07-2023) Мой отец на геофизике отработал рабочим, мать на трансмаше. ... Потому что ваши родители давно вышли на пенсию. Скорее всего, им за 80, надбавка за возраст. Ещё сумма выросла за счет индексации. Да и если бы они стали пенсами недавно, то им рассчитали бы по новым правилам при тех же вводных. Получали бы много меньше. Не факт, что было бы даже 17.
10:33:45 31-07-2023
Уж если у неё в Москве такая пенсия ,то что говорить об остальных живущих в провинции?Да это просто позор.
10:33:52 31-07-2023
Это ужасно конечно, но президент обещал, что всё будет хорошо. Нам даже возраст пенсионный подняли, чтобы повысить пенсии. А такой нищенской пенсии, большинству пенсионеров не получить ни когда. У нас в крае и зарплаты многие меньше получают
10:38:04 31-07-2023
Студент из Санкт-Петербурга Родион Раскольников интересуется, когда же у наших стариков будет достойная пенсия.
12:09:48 31-07-2023
Кто сказал, что у нее пенсия 17тр? Вот вчера писали у Поргиной 40тр.
12:17:17 31-07-2023
Гость (12:09:48 31-07-2023) Кто сказал, что у нее пенсия 17тр? Вот вчера писали у Поргин... Пенсия никак не может быть 40 тыс., это только вкупе с доплатами, которые существуют исключительно в Москве.
12:24:47 31-07-2023
а кому сейчас легко?...
12:30:28 31-07-2023
Семина - народная артистка России, а, значит, только за это надбавка к пенсии 30000 рублей. Поэтому ее нищенская пенсия никак не меньше 50000
13:37:53 31-07-2023
а что это у нее на шее за медальон? Яшма в золотой оправе? и пенсии не хватает?
14:35:08 31-07-2023
Гость (13:37:53 31-07-2023) а что это у нее на шее за медальон? Яшма в золотой оправе? и... это может быть и подарок. и где там золото? это серебро скорее всего, и яшма не такой дорогой камень
15:27:16 31-07-2023
Гость (13:37:53 31-07-2023) а что это у нее на шее за медальон? Яшма в золотой оправе? и... Это может быть сценический костюм, подарок, наследство, бижутерия
14:17:55 31-07-2023
Гость (12:56:40 31-07-2023) Да ну ? Я на Геофизике в 1996 году работал, потом ушел. А он... Точной даты когда закрылась Геофизика я не знаю, но в 90х людей сокращали тысячами, что осталось после, это медленно умирающие производство, это был уже не тот завод, а то что от него осталось.
16:21:04 31-07-2023
Артисты не участвуют в производственных отношениях по созданию материальных ценностей, от которых зависит уровень благосостояния общества, поэтому им рассчитывать на исключительные пенсионные привилегии было бы довольно странно.
19:23:22 31-07-2023
А какой размер ее пенсии? Без этого и говорить не о чем.