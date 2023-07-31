Актриса Тамара Семина пожаловалась, что живет на "нищенскую пенсию"

Женщина призналась, что чувствует себя "выброшенной на помойку"

31 июля 2023, 09:53, ИА Амител

Кадр из видео

Советская актриса Тамара Семина рассказала о том, что сейчас она вынуждена выживать на очень маленькую пенсию. Ее слова передает "Комсомольская правда".

По словам Семиной, сейчас она чувствует себя выброшенной на помойку, а виноватой в сложившейся ситуации считает правительство Москвы.

Актриса отметила, что о ее заслугах в советском кино вспоминают только самые преданные поклонники, отчего ей становится обидно.