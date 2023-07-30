Гарик Сукачев записал видеообращение из больницы

Артист извинился перед фанатами, которые должны были посетить концерт в парке Рускеала в Карелии накануне, 29 июля

30 июля 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: vk.com/garik_sukachev

Рок-музыкант Гарик Сукачев, которого госпитализировали накануне "в связи с ухудшением здоровья", записал видеообращение из больницы. Ролик опубликовал в телеграм-канале артиста его представитель.

Артист извинился перед фанатами, которые должны были посетить концерт в парке Рускеала в Карелии накануне, 29 июля. "Прошу у всех вас, конечно же, прощения, но все мы живые люди, все мы болеем. <...> Мы приедем, конечно же. Еще раз, простите меня, пожалуйста", – говорит музыкант.

Сукачев раскритиковал СМИ, связавшие его госпитализацию с чрезмерным употреблением алкоголя. "Я б с удовольствием выпил по рюмке с друзьями, но как-то не получается. То времени нет, то здоровье не позволяет", – сказал он.