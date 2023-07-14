Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести

14 июля 2023, 16:37, ИА Амител

Кадр из фильма

Российская актриса Татьяна Васильева попала в больницу. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

76-летняя артистка почувствовала недомогание ночью, ей вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики диагностировали у Васильевой гипертонию и доставили ее в больницу.

Специалисты оценивают состояние Васильевой как средней степени тяжести. Ближайшее время она проведет в больнице.