Актриса Валерия Ланская станет гостьей фестиваля Роберта Рождественского на Алтае

Культурное мероприятие пройдет 28 и 29 июня

02 апреля 2024, 12:00, ИА Амител

Фото: соцсети актрисы Валерии Ланской

Актриса театра и кино Валерия Ланская приедет на Литературный фестиваль имени Роберта Рождественского в Алтайском крае. Об этом журналистам сообщила министр культуры региона Елена Безрукова.

Как пройдет фестиваль имени Роберта Рождественского?

В 2024 году это мероприятие пройдёт не в привычное всем 22 июня, а 28 и 29 июня. Организаторы сделали это, чтобы праздник не пересекался с важным для нашей страны днем — 22 июня. Программу, по словам Елены Безруковой, еще окончательно не сформировали. Однако уже известно, что в Барнауле пройдет творческая вечер "Шестидесятники" с участием с Екатерины Рождественской. Со сцены краевой филармонии прозвучат произведения не только нашего земляка, но и других выдающихся поэтов.

Кульминацией фестиваля станет концерт в селе Косиха. Кто в нем примет участие — организаторы пока хранят в секрете. Пока известно, что на него приедет актриса Валерия Ланская.

Чем известна Валерия Ланская?

Актриса и певица. Родилась 2 января 1987 года в Москве. В 2002 году Ланскую приняли в Щукинское театральное училище. Еще будучи студенткой третьего курса, Валерия играла в постановках театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина.

В 2008 году актриса получила приглашение от Московского театра оперетты в спектакли "Фанфан-Тюльпан", "Цезарь и Клеопатра". С 2005 года Валерия Ланская снимается в кино и сериалах. Среди ее работ: "Тариф "Новогодний", "Жаркий лед", "Рябиновый вальс", "Скорая помощь", "Перекрестки судьбы", "Гражданка Катерина" и "Кузница счастья".

Валерия также хорошо поет и в Театре имени Рыбникова играла ведущие роли в мюзиклах "Юнона и Авось", "Алые паруса", "Монте-Кристо" и "Звезда и Смерть Хоакина Мурьетты".