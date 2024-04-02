Министр культуры рассказала, приедет ли на Алтай именитый режиссер Эмир Кустурица

Прославленного режиссера ждут в регионе уже много лет. Но он все никак не доберется

02 апреля 2024, 08:00, ИА Амител

Фото: режиссер Эмир Кустурица/de.rt.com

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова сообщила, что сербский режиссер, дважды лауреат "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля Эмир Кустурица не приедет на Шукшинский кинофестиваль в 2024 году. Несколько лет назад сообщалось, что знаменитый постановщик соглашался посетить кинофорум и публично заявлял о большом желании побывать на Алтае.

Почему вообще все ждут Кустурицу?

В 2020 году планировалось, что Эмир Кустурица станет гостем Шукшинского фестиваля. Однако из-за пандемии культурное мероприятие отменили.

В марте этого года во время Всемирного фестиваля молодёжи и студентов Кустурица провел встречу с участниками, где каждый мог задать ему интересующий вопрос. Представитель делегации Алтайского края волонтер Наталья Вязанцева спросила о том, когда Кустурица все-таки доберется до Шукшинского кинофестиваля. Автор фильмов "Папа в командировке" и "Андеграунд" заявил, что во время учебы в университете смотрел фильмы Василия Шукшина, а также добавил, что хотел бы приехать на Алтай.

"Получилось так, что Эмира Кустурицу пригласили на фестиваль и он согласился. Однако этот человек (который приглашал режиссера — прим.ред.) не имеет никакого отношения к организации фестиваля. Перед нами в таком случае возможность: либо пригласить на фестиваль одного Эмира Кустурицу и все остальное отменить или составить насыщенную программу", - пояснила Елена Безрукова.

Чем известен вообще режиссер?

Эмир Кустурица – известный сербский режиссер, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы. Кроме работы в кино, Кустурица известен как участник рок-группы The No Smoking Orchestra. Со своим ансамблем он активно гастролирует по России.

Кустурица родился 24 ноября 1954 в Сараево (Югославия), в то время столице союзной республики Босния и Герцеговина в составе Югославии. Прославился такими лентами, как "Папа в командировке", "Время цыган", "Аризонская мечта", "Черная кошка, белый кот", "Жизнь как чудо". Режиссер дважды получал главный приз на Каннском кинофестивале. Лента "Андеграунд" 1995 года стала настоящей сенсацией и в последствии стала культовой.

Однако позже Эмир Кустурица не мог похвастаться удачными работами, они проваливались в прокате и прохладно были приняты критиками.

В последние годы постановщик живет в России и активно путешествует по стране. Например, в начале апреля Эмир Кустурица прилетел в Ханты-Мансийск в качестве президента Международного фестиваля дебютного кино "Дух огня".

А как пройдет Шукшинский фестиваль в 2024 году?

XXVI Всероссийский Шукшинский кинофестиваль пройдет с 23 по 27 июля. В этом году он будет посвящен 95-летию прославленного режиссера и писателя Василия Шукшина. Программа Шукшинского кинофестиваля 2024 года будет состоять из трех основных конкурсных программ: полнометражное игровое, короткометражное игровое и документального кино. Кроме того, в этом году организаторы ввели внеконкурсную программу анимационного кино. Также во время форума покажут ленты, посвященные СВО.