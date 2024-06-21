Актрисе Яне Трояновой* грозит до шести лет тюрьмы в России

Проверить ее высказывания попросили "Ветераны России"

21 июня 2024, 12:45, ИА Амител

Яна Троянова / Кадр из видео

Актрисе Яне Трояновой* может грозить до шести лет тюрьмы. Об этом сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, прокуратура уже направила материалы для проверки по 282-й статье УК.

Сообщается, что прокуратура Москвы проверила высказывания актрисы Яны Трояновой* в ее последнем интервью и направила материалы в ГСУ СК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании по п. "а" ч. 2 статьи 282 УК РФ "Возбуждение ненависти по признакам национальности".

С просьбой проверить артистку к правоохранителям обратились "Ветераны России".



*иноагент