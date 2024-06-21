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Актрисе Яне Трояновой* грозит до шести лет тюрьмы в России

Проверить ее высказывания попросили "Ветераны России"

21 июня 2024, 12:45, ИА Амител

Яна Троянова / Кадр из видео
Яна Троянова / Кадр из видео

Актрисе Яне Трояновой* может грозить до шести лет тюрьмы. Об этом сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, прокуратура уже направила материалы для проверки по 282-й статье УК.

Сообщается, что прокуратура Москвы проверила высказывания актрисы Яны Трояновой* в ее последнем интервью и направила материалы в ГСУ СК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании по п. "а" ч. 2 статьи 282 УК РФ "Возбуждение ненависти по признакам национальности".

С просьбой проверить артистку к правоохранителям обратились "Ветераны России".

*иноагент

Знаменитости

Комментарии 15

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Гость

12:58:45 21-06-2024

А кто может проверит "Ветеранов России"?

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Сергей

13:51:00 21-06-2024

Гость (12:58:45 21-06-2024) А кто может проверит "Ветеранов России"? ... Пока никто, но это пока.

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Стрелок

20:30:43 21-06-2024

Гость (12:58:45 21-06-2024) А кто может проверит "Ветеранов России"? ... А кто должен проверить тебя ...хохлома.

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Гость

13:32:08 21-06-2024

Вот за длинный язык 6 лет, а за воровство в миллионы 3 года домашнего ареста. Это как?

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Гость

14:26:54 21-06-2024

Гость (13:32:08 21-06-2024) Вот за длинный язык 6 лет, а за воровство в миллионы 3 года ... Так тут всё быстро слепят, а миллионы надо считать и пересчитывать - долго, нудно и т.д. А по поводу актрисы - судьба у неё сложная, но нести бред - для кого и зачем?

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Гость

14:00:34 21-06-2024

А что сказала-то?

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Гость

14:03:34 21-06-2024

а не надо в военное время звиздеть.....

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Гость

14:29:31 21-06-2024

Гость (14:03:34 21-06-2024) а не надо в военное время звиздеть........ можно только воровать?

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Гость

15:13:08 21-06-2024

Гость (14:29:31 21-06-2024) можно только воровать?... да что у тебя своровали?

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Гость

18:38:17 21-06-2024

Гость (15:13:08 21-06-2024) да что у тебя своровали?... у страны, а значит, что у меня. Или ты себя с Россией не связываешь и тащишь всё?

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Гость

14:27:28 21-06-2024

Так она убежала

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Гость

22:10:08 21-06-2024

Гость (14:27:28 21-06-2024) Так она убежала... Как таракан ? Так пусть теперь сидит в той щели, в которую спряталась и не высовывается, а то её тапкой.. Но ведь, жрать захочет, приползёт опять к хлебному месту.

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Гость

14:39:46 21-06-2024

Кто это вообще?

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Гость

07:53:56 22-06-2024

Воруют миллиардами,а отвечают безответные.

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Гость

21:58:10 22-06-2024

ну и рожа, бухает конкретно.

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