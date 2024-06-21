Актрисе Яне Трояновой* грозит до шести лет тюрьмы в России
Проверить ее высказывания попросили "Ветераны России"
21 июня 2024, 12:45, ИА Амител
Яна Троянова / Кадр из видео
Актрисе Яне Трояновой* может грозить до шести лет тюрьмы. Об этом сообщает Shot.
По данным телеграм-канала, прокуратура уже направила материалы для проверки по 282-й статье УК.
Сообщается, что прокуратура Москвы проверила высказывания актрисы Яны Трояновой* в ее последнем интервью и направила материалы в ГСУ СК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании по п. "а" ч. 2 статьи 282 УК РФ "Возбуждение ненависти по признакам национальности".
С просьбой проверить артистку к правоохранителям обратились "Ветераны России".
*иноагент
12:58:45 21-06-2024
А кто может проверит "Ветеранов России"?
13:51:00 21-06-2024
Гость (12:58:45 21-06-2024) А кто может проверит "Ветеранов России"? ... Пока никто, но это пока.
20:30:43 21-06-2024
Гость (12:58:45 21-06-2024) А кто может проверит "Ветеранов России"? ... А кто должен проверить тебя ...хохлома.
13:32:08 21-06-2024
Вот за длинный язык 6 лет, а за воровство в миллионы 3 года домашнего ареста. Это как?
14:26:54 21-06-2024
Гость (13:32:08 21-06-2024) Вот за длинный язык 6 лет, а за воровство в миллионы 3 года ... Так тут всё быстро слепят, а миллионы надо считать и пересчитывать - долго, нудно и т.д. А по поводу актрисы - судьба у неё сложная, но нести бред - для кого и зачем?
14:00:34 21-06-2024
А что сказала-то?
14:03:34 21-06-2024
а не надо в военное время звиздеть.....
14:29:31 21-06-2024
Гость (14:03:34 21-06-2024) а не надо в военное время звиздеть........ можно только воровать?
15:13:08 21-06-2024
Гость (14:29:31 21-06-2024) можно только воровать?... да что у тебя своровали?
18:38:17 21-06-2024
Гость (15:13:08 21-06-2024) да что у тебя своровали?... у страны, а значит, что у меня. Или ты себя с Россией не связываешь и тащишь всё?
14:27:28 21-06-2024
Так она убежала
22:10:08 21-06-2024
Гость (14:27:28 21-06-2024) Так она убежала... Как таракан ? Так пусть теперь сидит в той щели, в которую спряталась и не высовывается, а то её тапкой.. Но ведь, жрать захочет, приползёт опять к хлебному месту.
14:39:46 21-06-2024
Кто это вообще?
07:53:56 22-06-2024
Воруют миллиардами,а отвечают безответные.
21:58:10 22-06-2024
ну и рожа, бухает конкретно.