Против Татьяны Лазаревой* возбудили дело об оправдании терроризма
Эксперты проверили высказывания телеведущей и нашли в них нарушения
17 июня 2024, 19:55, ИА Амител
Уголовное дело об оправдании терроризма возбуждено в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой*. Об этом сообщили в ГУ МВД России в ответ на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских, пишет ТАСС.
Было проведено дополнительное лингвистическое исследование высказываний. В частности, эксперты изучали ее слова об ударах украинских беспилотников по объектам на территории РФ. В них обнаружили "сведения, направленные на оправдание террористической деятельности".
Полученные результаты проверки были отправлены в ГСУ СК по Москве 14 мая, где и возбудили уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризм").
Напомним, что Лазарева* находится в списке иноагентов с 22 июля 2022 года. Она неоднократно штрафовалась за нарушение правил маркировки иноагента, а также была объявлена в федеральный розыск.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
07:58:58 18-06-2024
Так ее уже не поймаешь
10:26:56 18-06-2024
Поймают! В рутубе у кота Костяна было видео, где Лазарева* говорила, что испытывает радость, когда узнает о бомбежках российских городов. Вот прямо так, вещала с улыбкой удовлетворения на лице. Ещё называет себя подругой Пугачевой, сообщает, что у них полное единодушие во взглядах, размещает ролики их теплых встреч.