Против Татьяны Лазаревой* возбудили дело об оправдании терроризма

Эксперты проверили высказывания телеведущей и нашли в них нарушения

17 июня 2024, 19:55, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: unsplahs.com

Уголовное дело об оправдании терроризма возбуждено в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой*. Об этом сообщили в ГУ МВД России в ответ на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских, пишет ТАСС.

Было проведено дополнительное лингвистическое исследование высказываний. В частности, эксперты изучали ее слова об ударах украинских беспилотников по объектам на территории РФ. В них обнаружили "сведения, направленные на оправдание террористической деятельности".

Полученные результаты проверки были отправлены в ГСУ СК по Москве 14 мая, где и возбудили уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризм").

Напомним, что Лазарева* находится в списке иноагентов с 22 июля 2022 года. Она неоднократно штрафовалась за нарушение правил маркировки иноагента, а также была объявлена в федеральный розыск.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.