Актрису Маргариту Терехову госпитализировали с внутренним кровотечением
81-летняя артистка находится под наблюдением врачей
25 мая 2024, 19:31, ИА Амител
Маргарита Терехова / Фото: Лысцева Марина / ITAR-TASS
Народную артистку России Маргариту Терехову госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве, пишет Baza.
24 мая актрисе стало плохо и в сопровождении сестры ее доставили в медучреждение. Там ей диагностировали желудочно-кишечное кровотечение.
Сейчас 81-летняя артистка в состоянии средней тяжести находится под наблюдением врачей.
Маргарита Терехова – советская и российская актриса, режиссер театра и кино, родилась 25 августа 1942 года. Прославилась своими ролями в таких фильмах, как "Зеркало", "Д’Артаньян и три мушкетера", "Собака на сене" и других.
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