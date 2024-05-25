Актрису Маргариту Терехову госпитализировали с внутренним кровотечением

81-летняя артистка находится под наблюдением врачей

25 мая 2024, 19:31, ИА Амител

Маргарита Терехова / Фото: Лысцева Марина / ITAR-TASS

Народную артистку России Маргариту Терехову госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве, пишет Baza.

24 мая актрисе стало плохо и в сопровождении сестры ее доставили в медучреждение. Там ей диагностировали желудочно-кишечное кровотечение.

Сейчас 81-летняя артистка в состоянии средней тяжести находится под наблюдением врачей.

Маргарита Терехова – советская и российская актриса, режиссер театра и кино, родилась 25 августа 1942 года. Прославилась своими ролями в таких фильмах, как "Зеркало", "Д’Артаньян и три мушкетера", "Собака на сене" и других.