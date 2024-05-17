Николая Дроздова выписали из больницы после противоопухолевой терапии

Состояние ведущего стабильное, но физически он слаб

17 мая 2024, 14:25, ИА Амител

Николай Дроздов / Кадр из видео / НТВ

Известного ведущего Николая Дроздова выписали из стационара после прохождения противоопухолевой терапии. Об этом сообщает Shot.

По информации телеграм-канала, 86-летний зоолог сам обратился к врачам около недели назад. Сейчас его состояние стабильно, но физически он слаб.

Cупруга Дроздова, Татьяна Петровна, рассказала, что сейчас они вместе уехали на дачу, где отдыхают и дышат свежим воздухом. Николай Николаевич хорошо держится: несмотря на слабость, он помогает по огороду, но старается не перетруждаться.

Напомним, что у Николая Дроздова выявили рак предстательной железы.

