Николая Дроздова выписали из больницы после противоопухолевой терапии
Состояние ведущего стабильное, но физически он слаб
17 мая 2024, 14:25, ИА Амител
Николай Дроздов / Кадр из видео / НТВ
Известного ведущего Николая Дроздова выписали из стационара после прохождения противоопухолевой терапии. Об этом сообщает Shot.
По информации телеграм-канала, 86-летний зоолог сам обратился к врачам около недели назад. Сейчас его состояние стабильно, но физически он слаб.
Cупруга Дроздова, Татьяна Петровна, рассказала, что сейчас они вместе уехали на дачу, где отдыхают и дышат свежим воздухом. Николай Николаевич хорошо держится: несмотря на слабость, он помогает по огороду, но старается не перетруждаться.
Напомним, что у Николая Дроздова выявили рак предстательной железы.
18:01:21 17-05-2024
выписали умирать. эх.... обожаемый