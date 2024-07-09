Актрису Яну Троянову* внесли в список террористов и экстремистов

Ранее ее потребовали проверить на оправдание терроризма

09 июля 2024, 22:35, ИА Амител

Яна Троянова* / Кадр из видео

Яна Троянова* внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из данных, опубликованных ведомством.

Ранее представители общественного движения "Ветераны России" обратились с просьбой проверить Яну Троянову на предмет пропаганды терроризма из-за ее высказываний, которые она сделала в недавнем интервью.

Ранее сообщалось, что Яне Трояновой* может грозить до шести лет тюрьмы. Прокуратура уже направила материалы для проверки по 282-й статье УК.



* Признана в России иностранным агентом