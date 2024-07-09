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Актрису Яну Троянову* внесли в список террористов и экстремистов

Ранее ее потребовали проверить на оправдание терроризма

09 июля 2024, 22:35, ИА Амител

Яна Троянова* / Кадр из видео
Яна Троянова* / Кадр из видео

Яна Троянова* внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из данных, опубликованных ведомством.

Ранее представители общественного движения "Ветераны России" обратились с просьбой проверить Яну Троянову на предмет пропаганды терроризма из-за ее высказываний, которые она сделала в недавнем интервью.

Ранее сообщалось, что Яне Трояновой* может грозить до шести лет тюрьмы. Прокуратура уже направила материалы для проверки по 282-й статье УК.

* Признана в России иностранным агентом

Кино

Комментарии 5

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Гость

08:41:07 10-07-2024

Так ей пофиг, она убежала. А Сталина, чтобы достать даже в Аргентине, сейчас нет

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Гость

09:15:46 10-07-2024

Гость (08:41:07 10-07-2024) Так ей пофиг, она убежала. А Сталина, чтобы достать даже в А... Так она и не Троцкий что-бы на нее силы тратить.

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Гость

10:10:07 10-07-2024

Гость (09:15:46 10-07-2024) Так она и не Троцкий что-бы на нее силы тратить.... Так Троцкого и сложнее

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Мусик

11:06:46 10-07-2024

надо постараться запомнить эту фамилию - больше в моей жизни я её никогда не услышу...

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Внимательный из Б

11:29:40 10-07-2024

Всегда считал, что террористы те, кто взрывает дома и берет заложников...

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