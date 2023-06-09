Акула съела россиянина в Египте

Погибший не был туристом, а проживал на территории страны

09 июня 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В египетском городе Хургада акула напала на людей. В результате происшествия погиб россиянин 1999 года рождения, сообщает ТАСС.

Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись момента нападения. Как утверждают очевидцы, молодой человек был в море с девушкой. Она смогла спастись, но его акула съела.

Отмечается, что погибший не был туристом, а проживал на территории Египта.

Акулу выловили и передали исследователям, чтобы понять причину её агрессии.