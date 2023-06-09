НОВОСТИПроисшествия

Акула съела россиянина в Египте

Погибший не был туристом, а проживал на территории страны

09 июня 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В египетском городе Хургада акула напала на людей. В результате происшествия погиб россиянин 1999 года рождения, сообщает ТАСС.

Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись момента нападения. Как утверждают очевидцы, молодой человек был в море с девушкой. Она смогла спастись, но его акула съела.

Отмечается, что погибший не был туристом, а проживал на территории Египта. 

Акулу выловили и передали исследователям, чтобы понять причину её агрессии.

Происшествия

Комментарии 11

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Гость

09:37:56 09-06-2023

ну наконец то новость пришла сюда вы что так долго ее несете то?

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Гость

09:46:41 09-06-2023

Вообще то пишут что он был туристом, приехал с отцом из Архангельской области. А отель тупо убрал по каким-то причинам защитные сетки. Вот и результат.

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маша

10:05:59 09-06-2023

Блин вот и едь туда отдыхать, акула сожрет

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ГадкийЯ

10:54:39 09-06-2023

маша (10:05:59 09-06-2023) Блин вот и едь туда отдыхать, акула сожрет... Нашими "Машами" акула подавится.

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Гость

11:21:03 09-06-2023

маша (10:05:59 09-06-2023) Блин вот и едь туда отдыхать, акула сожрет... Да, тоже думали про Египет, даже отель подобрали и тоже в Хургаде, но сейчас наверное все отменим, не хочется отдыхать и оглядываться

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Гость

10:52:57 09-06-2023

Турция наше всё! )

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Гость

11:19:45 09-06-2023

А в стране 404 стоит радостный вой по этому поводу. Это ж пэрэмога!

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Гость

11:22:11 09-06-2023

ГадкийЯ (10:54:39 09-06-2023) Нашими "Машами" акула подавится. ... В прошлом году в июле акула сожрала 2 теток там же в Хургаде и ничего, не подавилась.

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Гость

12:17:10 09-06-2023

не был туристом, а проживал --- так он наверное в прошлом году переехал, тогда он ничего против страны 404 не имел

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Гость

14:39:29 09-06-2023

Не ходите дети в Африку гулять! Еще Корней Иванович предупреждал.

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гость

14:51:34 09-06-2023

Отчего же все так устают , что надо так далеко ехать, чтоб стать обедом для заморских зверушек?

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