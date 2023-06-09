Акула съела россиянина в Египте
Погибший не был туристом, а проживал на территории страны
09 июня 2023, 09:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В египетском городе Хургада акула напала на людей. В результате происшествия погиб россиянин 1999 года рождения, сообщает ТАСС.
Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись момента нападения. Как утверждают очевидцы, молодой человек был в море с девушкой. Она смогла спастись, но его акула съела.
Отмечается, что погибший не был туристом, а проживал на территории Египта.
Акулу выловили и передали исследователям, чтобы понять причину её агрессии.
09:37:56 09-06-2023
ну наконец то новость пришла сюда вы что так долго ее несете то?
09:46:41 09-06-2023
Вообще то пишут что он был туристом, приехал с отцом из Архангельской области. А отель тупо убрал по каким-то причинам защитные сетки. Вот и результат.
10:05:59 09-06-2023
Блин вот и едь туда отдыхать, акула сожрет
10:54:39 09-06-2023
маша (10:05:59 09-06-2023) Блин вот и едь туда отдыхать, акула сожрет... Нашими "Машами" акула подавится.
11:21:03 09-06-2023
маша (10:05:59 09-06-2023) Блин вот и едь туда отдыхать, акула сожрет... Да, тоже думали про Египет, даже отель подобрали и тоже в Хургаде, но сейчас наверное все отменим, не хочется отдыхать и оглядываться
10:52:57 09-06-2023
Турция наше всё! )
11:19:45 09-06-2023
А в стране 404 стоит радостный вой по этому поводу. Это ж пэрэмога!
11:22:11 09-06-2023
ГадкийЯ (10:54:39 09-06-2023) Нашими "Машами" акула подавится. ... В прошлом году в июле акула сожрала 2 теток там же в Хургаде и ничего, не подавилась.
12:17:10 09-06-2023
не был туристом, а проживал --- так он наверное в прошлом году переехал, тогда он ничего против страны 404 не имел
14:39:29 09-06-2023
Не ходите дети в Африку гулять! Еще Корней Иванович предупреждал.
14:51:34 09-06-2023
Отчего же все так устают , что надо так далеко ехать, чтоб стать обедом для заморских зверушек?