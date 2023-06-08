Россиянка погибла в Турции из-за упавшего на нее дерева

Еще два человека пострадали

08 июня 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Туристка из России погибла в Турции после падения дерева, пишет ТАСС.

Происшествие случилось в провинции Мугла в районе водопадов Каядиби. Из-за проливных дождей корни дерева оказались сильно оголены и оно рухнуло на тропу, по которой шли туристы.

63-летняя россиянка в итоге умерла в больнице. Также серьёзно пострадали 19-летняя британка и 21-летний житель Турции.

Ранее жители РФ пожаловались на рост цен в Турции.