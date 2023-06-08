Россиянка погибла в Турции из-за упавшего на нее дерева
Еще два человека пострадали
08 июня 2023, 10:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Туристка из России погибла в Турции после падения дерева, пишет ТАСС.
Происшествие случилось в провинции Мугла в районе водопадов Каядиби. Из-за проливных дождей корни дерева оказались сильно оголены и оно рухнуло на тропу, по которой шли туристы.
63-летняя россиянка в итоге умерла в больнице. Также серьёзно пострадали 19-летняя британка и 21-летний житель Турции.
Ранее жители РФ пожаловались на рост цен в Турции.
Комментарии 0