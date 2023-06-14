Акулу, убившую россиянина в Египте, отправят в музей

Из ее желудка достали части тела молодого человека

14 июня 2023, 06:43, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Тигровую акулу, убившую 23-летнего россиянина, мумифицируют в Египте. Об этом сообщает Daily Mail.

Хищника поймали и забили до смерти рыбаки, которые передали тушу ученым. Акулу вскрыли, из ее желудка достали несколько частей тела молодого человека, остальное в море выловили рыбаки.

После изучения акулу передадут в музей Института морских наук и заповедников Красного моря, сотрудники которого уже начали процесс бальзамирования.