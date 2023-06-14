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Акулу, убившую россиянина в Египте, отправят в музей

Из ее желудка достали части тела молодого человека

14 июня 2023, 06:43, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Тигровую акулу, убившую 23-летнего россиянина, мумифицируют в Египте. Об этом сообщает Daily Mail.

Хищника поймали и забили до смерти рыбаки, которые передали тушу ученым. Акулу вскрыли, из ее желудка достали несколько частей тела молодого человека, остальное в море выловили рыбаки.

После изучения акулу передадут в музей Института морских наук и заповедников Красного моря, сотрудники которого уже начали процесс бальзамирования.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИПроисшествия
Происшествия Египет

Комментарии 4

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горожанка

09:12:08 14-06-2023

ЗАЧЕМ??? Это стёб какой-то?

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Гость

10:02:41 14-06-2023

ЗАЧЕМ??? Это стёб какой-то? =====Вот именно, ЗАЧЕМ?

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Гость

11:42:34 14-06-2023

Деньги хотят заработать на показе акулы, которая съела человека.

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Гость

12:55:01 14-06-2023

Можно нехилый сделать музей. Список -Аскариды: 2500 смертей в год Морские крокодилы: 1000 смертей в год Слоны: 500 смертей в год Бегемот: 500 смертей в год...

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