Акулу, убившую россиянина в Египте, отправят в музей
Из ее желудка достали части тела молодого человека
14 июня 2023, 06:43, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Тигровую акулу, убившую 23-летнего россиянина, мумифицируют в Египте. Об этом сообщает Daily Mail.
Хищника поймали и забили до смерти рыбаки, которые передали тушу ученым. Акулу вскрыли, из ее желудка достали несколько частей тела молодого человека, остальное в море выловили рыбаки.
После изучения акулу передадут в музей Института морских наук и заповедников Красного моря, сотрудники которого уже начали процесс бальзамирования.
09:12:08 14-06-2023
ЗАЧЕМ??? Это стёб какой-то?
10:02:41 14-06-2023
ЗАЧЕМ??? Это стёб какой-то? =====Вот именно, ЗАЧЕМ?
11:42:34 14-06-2023
Деньги хотят заработать на показе акулы, которая съела человека.
12:55:01 14-06-2023
Можно нехилый сделать музей. Список -Аскариды: 2500 смертей в год Морские крокодилы: 1000 смертей в год Слоны: 500 смертей в год Бегемот: 500 смертей в год...