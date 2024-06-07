Изменения позволят приобретать древесину вне очереди не только для нового строительства, но и для ремонта жилого дома или постройки хозяйственных строений

07 июня 2024, 16:15, ИА Амител

Заготовленные бревна / Фото: пресс-служба АКЗС

АКЗС расширил права участников СВО на получение льготного леса. Как сообщает пресс-служба краевого парламента, поправки в закон "О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края" внесли по инициативе губернатора Виктора Томенко и прокурора Алтайского края. Депутаты поддержали документ в двух чтениях.

Изменения позволят льготникам из числа бойцов спецоперации заготавливать или покупать древесину вне очереди не только для нового строительства, но и для ремонта жилого дома или постройки хозяйственных строений. Также закон расширяет число льготников. Теперь к ним относятся:

граждане, заключившие контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на ВС РФ;

граждане, находящиеся на военной службе, службе в войсках национальной гвардии Российской Федерации;

граждане, непосредственно выполняющие задачи по охране государственной границы на участках, примыкающих к районам проведения СВО;

военнослужащие, уволенные с военной службы в связи с получением ранения, а также семьи погибших при несении службы в ходе СВО в ходе проведения специальной военной операции.

В АКЗС напомнили, что нормативы заготовки или покупки гражданами древесины для собственных нужд составляют 70 кубических метров для индивидуального жилищного строительства и 15 кубических метров для хозпостроек.