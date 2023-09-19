Регион вправе дополнительно вводить собственные запреты для мест собраний, митингов и демонстраций

19 сентября 2023, 13:10, ИА Амител

Фото: akzs.ru

Депутаты краевого Заксобрания на сессии 27 сентября рассмотрят изменения в закон “О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований”. Ранее данный документ выносили на апрельскую сессию, но сняли с повестки накануне заседания.

Парламентарии уточнят перечень мест, в которых запрещено проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций. Еще в декабре 2022 года вступили в силу федеральные изменения в закон о митингах и шествиях. Теперь нельзя митинговать у вокзалов и аэропортов, станций и пристаней, у медучреждений и организаций социальной защиты, у детских и спортивных площадок. Запрет коснулся зданий и территорий вокруг органов власти и культовых помещений, мест паломничества. Нельзя организовывать публичные мероприятия у объектов, обеспечивающих подачу тепла, воды, энергии и газа.

Также по новому закону каждый регион сможет дополнительно вводить собственные запреты мест собраний, митингов и демонстраций, если такая мера обусловлена его историческими, культурными, иными объективными особенностями. Расширять список запретов региональные власти могут в целях “защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности”.