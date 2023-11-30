АКЗС учло большинство предложений "Единой России" к бюджету Алтайского края

В их числе поддержка муниципалитетов и СВО

30 ноября 2023, 12:30, ИА Амител

Сергей Приб / Фото: пресс-служба АКЗС

13 предложений на сумму около 5 млрд рублей внесли депутаты фракции "Единая Россия" к проекту бюджета Алтайского края на 2024 год. И большинство из них учли при доработке главного финансового документа. Об этом на заседании фракции ЕР в Алтайском Заксобрании рассказал министр финансов края Данил Ситников.

Во втором и окончательном чтении бюджет рассматривали и приняли на сессии в четверг, 30 ноября. Депутаты пересмотрели параметры с учетом поступивших федеральных трансфертов и предложений от фракций. Доходы краевого бюджета ко второму чтению подросли на 5,999 млрд рублей и составили 149,082 млрд рублей.

"Мы провели большую работу с правительством, обсудили все детали, большинство наших предложений учтены в полном объеме, еще часть, уверен, доработаем в течение года. Главное, что все важные векторы удалось сохранить", – отметил руководитель фракции ЕР Сергей Приб.

Единороссы считают крайне необходимым поддержку муниципалитетов, инициативных проектов на территориях и СВО.

"Мы традиционно обращаем внимание на помощь нашим муниципальным образованиям и просим выделить средства на сбалансированность местных бюджетов. С учетом наших предложений в бюджете на будущий год на эти цели будет предусмотрено 300 миллионов рублей. Уверен, что мы еще вернемся к этому вопросу в течение года", – подчеркнул зампред АКЗС Денис Голобородько.

Также партия добилась того, чтобы в бюджете предусмотрели дополнительные средства на развитие АПК. По словам председателя профильного комитета краевого парламента Сергея Серова, на поддержку технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства будет направлено около 200 млн рублей.

Единороссы обратили внимание и на выделение средств для индексации заработной платы работникам бюджетной сферы на величину не ниже уровня инфляции. На эти цели в бюджете края заложили 2,5 млрд рублей. Что же касается темы СВО, то по предложению ЕР в казне предусмотрят средства на закупки для нужд обороны страны и безопасности государства.