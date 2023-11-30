Продуктивный год. Алтайские единороссы провели ротацию и подвели итоги 2023-го

В партии заявляют, что в уходящем году существенно нарастили свой политический вес

30 ноября 2023, 10:43, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: "Единая Россия"

2023 год был непростым, но в политическом плане весьма результативным. Алтайская "Единая Россия" успешно прошла выборы губернатора, увеличила число членов партии и депутатов, продолжила реализацию проектов и готовится к выборам президента. Предварительные итоги года подвели на 33-й конференции реготделения вечером в среду, 29 ноября.

Нас много, но мы по убеждениям

С представительством, в общем-то, не поспоришь. Сейчас в состав партии в регионе входит 69 местных и более 1,6 тыс. первичных отделений, это более 31,2 тыс. членов и еще более 20 тыс. сторонников партии. По словам секретаря регионального отделения Александра Романенко, только в текущем году ЕР приросла на 602 члена партии, 501 сторонника и 710 депутатов (сейчас во фракциях партии почти 5,6 тыс. человек). Но он заверил: никакой искусственной борьбы за эти показатели не было.

"Мы не раздуваем нашу численность, не принимаем туда всех без разбора. С нами только те, кто действительно разделяет наши убеждения и готов работать. С кем-то, кто не готов сотрудничать, кто потерял связь с партией, мы расстаемся сами. И, несмотря на это, региональное отделение постоянно растет. "Единая Россия" все более становится ведущей политической структурой. Люди видят, что партия не просто обещает, но и делает и отвечает за свою работу", – заявил Романенко.

Ротация по расписанию

И при этом обновление кадров – один из ключевых вопросов, подчеркнул глава отделения. На конференции делегаты от партии провели 10%-ю ротацию регионального политсовета (где сменили 19 человек из 115 членов) и его президиума (трое из 20). Подробнее об этом читайте в материале "Трофимов уходит, Евстигнеев приходит. Алтайская "Единая Россия" обновила политсовет".

Также партия выбрала, кто будет представлять их на XXI Съезде "Единой России" 17 декабря в Москве. А будут это губернатор региона Виктор Томенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк, вице-спикер АКЗС и зампред реготделения ЕР Денис Голобородько.

Конференция "Единой России" / Фото: пресс-служба партии

Томенко – наш кандидат

Еще один итог работы, которым партия особенно гордится, – избрание губернатором кандидата от "Единой России" Виктора Томенко, набравшего более 76% голосов.

Очень достойный результат, подчеркнул Александр Романенко. Но напомнил, что теперь партия также ответственна за исполнение предвыборной программы кандидата.

Присутствовавший на конференции губернатор также обратил внимание коллег на то, что впереди много работы.

"Перед нами стоят важнейшие задачи по реализации программы, которую мы сами сформулировали. И, конечно, мы будем ее выполнять", – сказал Виктор Томенко.

И напомнил о грядущих выборах президента.

"Я убежден, что нам хватит и опыта, и сил, и настроя, и энергии, чтобы с хорошим результатом выполнить все задачи", – подчеркнул он.

Виктор Томенко / Фото: пресс-служба "Единой России"

Проекты и планы

Но все это – итоги политические, а не менее важна и социальная работа, отметил Романенко. В уходящем году партия продолжила реализацию 20 партийных проектов. Ключевые их них – по благоустройству и ремонту дорожных и социальных объектов: "Городская среда", "Новая школа", "Детский спорт", "Культура малой родины", "Безопасные дороги".

Только по этим направлениям в 2023 году из федерального и краевого бюджета выделили более 3,75 млрд рублей. И задача партийцев – контролировать реализацию проектов, подчеркнул Романенко.

А задача депутатов – продолжить инициирование и поддержку значимых для региона решений. Например, на уровне краевого парламента ЕР пролоббировала предоставление бесплатных земельных участков участникам специальной военной операции, расширение категорий сельских специалистов, которые могут претендовать на ежемесячные выплаты, единовременные денежные выплаты детям войны и другие.

Отдельная тема – поддержка участников СВО и их семей. Это и сбор средств и гуманитарных грузов с продуктами и предметами первой необходимости в зону СВО, и адресная помощь по обращениям участников СВО и их семей.

Всю эту работу партия продолжит и в следующем году.