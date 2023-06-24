Алабай накинулся на подростка в алтайском городе

Парню потребовалась помощь медиков

24 июня 2023, 21:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Бийске собака породы алабай набросилась на 14-летнего подростка, который рыбачил на берегу реки, сообщили в телеграм-канале станции скорой медицинской помощи.

Инцидент случился 24 июня. После нападения школьник с раненым предплечьем ушел домой, куда затем вызвали полицию и медиков.

Пса поймали правоохранители, его хозяин пока неизвестен. Не исключено, что животное могло сорваться с цепи.