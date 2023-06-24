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Алабай накинулся на подростка в алтайском городе

Парню потребовалась помощь медиков

24 июня 2023, 21:35, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Бийске собака породы алабай набросилась на 14-летнего подростка, который рыбачил на берегу реки, сообщили в телеграм-канале станции скорой медицинской помощи.

Инцидент случился 24 июня. После нападения школьник с раненым предплечьем ушел домой, куда затем вызвали полицию и медиков.

Пса поймали правоохранители, его хозяин пока неизвестен. Не исключено, что животное могло сорваться с цепи.

Бийск Собаки

Комментарии 2

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Гость

07:48:22 25-06-2023

Зоошизы,ау!!! Виноват,естественно,подросток? Собачатники,ну начинайте уже выть про несчастных собачек и злых детей. Недоумки.

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Гость

11:41:29 26-06-2023

Надо закон о регистрации и контроле за большими собаками! Чтобы при подобных инцидентах знать кого оштрафовать! И штрафовать и чтобы моральный вред компенсировал!

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