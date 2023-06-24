Алабай накинулся на подростка в алтайском городе
Парню потребовалась помощь медиков
24 июня 2023, 21:35, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Бийске собака породы алабай набросилась на 14-летнего подростка, который рыбачил на берегу реки, сообщили в телеграм-канале станции скорой медицинской помощи.
Инцидент случился 24 июня. После нападения школьник с раненым предплечьем ушел домой, куда затем вызвали полицию и медиков.
Пса поймали правоохранители, его хозяин пока неизвестен. Не исключено, что животное могло сорваться с цепи.
07:48:22 25-06-2023
Зоошизы,ау!!! Виноват,естественно,подросток? Собачатники,ну начинайте уже выть про несчастных собачек и злых детей. Недоумки.
11:41:29 26-06-2023
Надо закон о регистрации и контроле за большими собаками! Чтобы при подобных инцидентах знать кого оштрафовать! И штрафовать и чтобы моральный вред компенсировал!