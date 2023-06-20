Хозяйка собаки, покусавшей ребенка на Алтае, выплатит компенсацию с тремя нулями

Собака набросилась на ребенка, когда он проходил мимо одного из домов

20 июня 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае владелицу собаки только через суд заставили выплатить компенсацию морального вреда, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в феврале 2023 года в поселке Благовещенка.

"На ребенка, проходящего мимо одного из домов, набросилась собака, которая покусала ему конечности", – рассказали в ведомстве.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с хозяйки собаки 12 000 рублей в качестве компенсации морального вреда ребенку.

Ранее в Бийске чиновников обязали выплатить девочке 80 тысяч рублей за нападение бездомной собаки.