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Хозяйка собаки, покусавшей ребенка на Алтае, выплатит компенсацию с тремя нулями

Собака набросилась на ребенка, когда он проходил мимо одного из домов

20 июня 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Алтайском крае владелицу собаки только через суд заставили выплатить компенсацию морального вреда, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в феврале 2023 года в поселке Благовещенка.

"На ребенка, проходящего мимо одного из домов, набросилась собака, которая покусала ему конечности", – рассказали в ведомстве.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с хозяйки собаки 12 000 рублей в качестве компенсации морального вреда ребенку.

Ранее в Бийске чиновников обязали выплатить девочке 80 тысяч рублей за нападение бездомной собаки.

Барнаул суд Собаки Нападения на людей

Комментарии 10

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Гость

14:08:19 20-06-2023

тогда уж с четырьмя нулями...

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Живодёр

14:38:49 20-06-2023

С тремя нулями-несерьёзно! Это только за безповодочных и безнамордных штраф нужен. Вот с пятью нолями моральный или на лечение- призадумается народ.

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гостьЯ

14:41:10 20-06-2023

Штрафы должны быть в 10 раз, как минимум, ВЫШЕ! тогда и порядка будет больше. вы думаете европейцы такие порядочные, законопослушные, потому что у них что то иное в генах?! ПРОСТО их дрессировать начали штрафами ОООООООчень давно, а сейчсас они послушные,надо и наших также начинать воспитывать, РУБЛЕМ!

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Гость

15:31:20 20-06-2023

"Сеня не говори красиво. говори правильно" сумма 1 555 555 000 тоже для вас с тремя нулями?

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Гость

16:17:12 20-06-2023

Гость (15:31:20 20-06-2023) "Сеня не говори красиво. говори правильно" сумма 1 555 555 0... И сумма 1 000 тоже с тремя нулями. Просто журналисты любят неоднозначные заголовки.

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Гость

15:38:53 20-06-2023

Как ответственный собаковод добавлю, что не только штрафы надо в десятки раз повышать, но и контролировать нарушения. У нас контроля за этим никакого.

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Гость

16:25:31 20-06-2023

решила что речь идет о тысяче...

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Гость

16:31:46 20-06-2023

Не серьёзный штраф!

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Гость

16:46:19 20-06-2023

а 564555000 сколько нулей

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Тупой заголовок

16:49:51 20-06-2023

9999999999000 или 1000 ?

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