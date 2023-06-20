Хозяйка собаки, покусавшей ребенка на Алтае, выплатит компенсацию с тремя нулями
Собака набросилась на ребенка, когда он проходил мимо одного из домов
20 июня 2023, 14:01, ИА Амител
Фото: pixabay.com
В Алтайском крае владелицу собаки только через суд заставили выплатить компенсацию морального вреда, сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошел в феврале 2023 года в поселке Благовещенка.
"На ребенка, проходящего мимо одного из домов, набросилась собака, которая покусала ему конечности", – рассказали в ведомстве.
Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с хозяйки собаки 12 000 рублей в качестве компенсации морального вреда ребенку.
Ранее в Бийске чиновников обязали выплатить девочке 80 тысяч рублей за нападение бездомной собаки.
14:08:19 20-06-2023
тогда уж с четырьмя нулями...
14:38:49 20-06-2023
С тремя нулями-несерьёзно! Это только за безповодочных и безнамордных штраф нужен. Вот с пятью нолями моральный или на лечение- призадумается народ.
14:41:10 20-06-2023
Штрафы должны быть в 10 раз, как минимум, ВЫШЕ! тогда и порядка будет больше. вы думаете европейцы такие порядочные, законопослушные, потому что у них что то иное в генах?! ПРОСТО их дрессировать начали штрафами ОООООООчень давно, а сейчсас они послушные,надо и наших также начинать воспитывать, РУБЛЕМ!
15:31:20 20-06-2023
"Сеня не говори красиво. говори правильно" сумма 1 555 555 000 тоже для вас с тремя нулями?
16:17:12 20-06-2023
Гость (15:31:20 20-06-2023) "Сеня не говори красиво. говори правильно" сумма 1 555 555 0... И сумма 1 000 тоже с тремя нулями. Просто журналисты любят неоднозначные заголовки.
15:38:53 20-06-2023
Как ответственный собаковод добавлю, что не только штрафы надо в десятки раз повышать, но и контролировать нарушения. У нас контроля за этим никакого.
16:25:31 20-06-2023
решила что речь идет о тысяче...
16:31:46 20-06-2023
Не серьёзный штраф!
16:46:19 20-06-2023
а 564555000 сколько нулей
16:49:51 20-06-2023
9999999999000 или 1000 ?