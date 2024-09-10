Алаудинов раскрыл причины конфликта чеченцев с аниматорами в Анапе
Молодых людей грубо послали девушки, с которыми они хотели познакомиться
10 сентября 2024, 19:59, ИА Амител
Переросший в драку конфликт между уроженцами Чечни и аниматорами в кафе Анапы возник из-за хамского поведения девушек, с которыми хотели познакомиться молодые люди. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
По его словам, в кафе зашел регулярно отправляющий гуманитарную помощь в зону спецоперации чеченский волонтер Зелимхан Заурбеков вместе с другом Русланом. Они увидели девушек и захотели познакомиться, однако получили грубый отказ с нецензурной бранью. После этого в конфликт вмешались двое аниматоров, которые якобы затеяли драку, а после выставили себя пострадавшими.
В результате Заурбекова задержали в рамках уголовного дела. Алаудинов заявил, что не понимает, почему реальных инициаторов конфликта оставили без наказания.
Напомним, что на минувшей неделе городской суд Анапы арестовал подозреваемых в нападении и избиении аниматоров. Оба фигуранта будут под стражей полтора месяца.
20:45:44 10-09-2024
С девушками знакомиться нужно деликатно. А не нахрапом. И разрешение на знакомство нужно спросить у парней этих девушек. Видимо этого не было.
21:29:06 10-09-2024
Кастрировать пехоту
21:36:25 10-09-2024
По законам гор хотели, мешок на голову и в горы. Не вышло.
21:46:19 10-09-2024
интересно, а наличие жены и детей перед знакомством не является видимо преградой для героя?) молодцы девахи, не опозорили честь русской женщины!!!
22:15:59 10-09-2024
Рафик неуиновен
22:32:08 10-09-2024
Вот почему большинство не верит в версии Алаудинова? Может он "заврамши"?
22:35:12 10-09-2024
Лучше пусть воюет лучше, а не лез быв сородичи драки.
05:22:31 11-09-2024
Гость (22:35:12 10-09-2024) Лучше пусть воюет лучше, а не лез быв сородичи драки.... А он воюет? По мне так просто отчёты придумывает.
23:21:27 10-09-2024
И правильно сделали, что послали. Знаем мы, как чеченцы предлагают "познакомиться"
06:45:17 11-09-2024
Бытовая сцена, а зачем то СВО приплёл сюда. В надежде вызвать жалость, мол им теперь всё можно.
07:20:19 11-09-2024
тик токеры и волонтеры...
07:33:51 11-09-2024
думается, что главная мысль- "регулярно отправляющий гуманитарную помощь....."№
10:47:53 11-09-2024
А разве согласно вере и обычаям уроженцам известной республики не запрещено общаться с представителями противоположного пола не их веры? Или было просто желание получить безвозмездно женской ласки?
12:33:01 11-09-2024
теперь будут отмазывать этих "хероев" . А почему он не на СВО кулаками машет? А только отправляет гуманитарку, и отправляет ли.... В то время как многие мои родственники и знакомые воюют, пришли с увечьями, эти нелюди наших девченок кашмарят. Агрессивные до безума. хоть бы помалкивал, а то еще и девушек обвинили.
12:57:26 11-09-2024
Кто эту версию озвучил - правитель-генерал, с бородой?
13:46:35 11-09-2024
Лапти Аладинна?
19:37:36 11-09-2024
А если бы русские парни хотели познакомиться таким же образом с чеченской девушкой?...
21:50:12 11-09-2024
Вот кто Апти спрашивает и зачем он вписывается в эту тему? Если бы в Чечне попробовали бы хоть посмотреть на девушку, тем более навязать ей свое общество, их бы уже прирезали. И все сказали, что они не правы и оскорбили традиции. А здесь они почему-то считают себя вправе обижаться, что с ними не хотят знакомиться. И уж точно версия Апти про «тик-токеров» выглядит по-детски, потому что не станет девушка на море в конфликте вспоминать про то, что оппонент-чеченец, снимающий роки про СВО. Да и навряд ли она сходу определит его национальность. По итогу, просто оборзевшие горцы, которые должны понести наказание по закону Российской Федерации.