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Алаудинов раскрыл причины конфликта чеченцев с аниматорами в Анапе

Молодых людей грубо послали девушки, с которыми они хотели познакомиться

10 сентября 2024, 19:59, ИА Амител

Наручники / Фото: unsplash.com
Наручники / Фото: unsplash.com

Переросший в драку конфликт между уроженцами Чечни и аниматорами в кафе Анапы возник из-за хамского поведения девушек, с которыми хотели познакомиться молодые люди. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

По его словам, в кафе зашел регулярно отправляющий гуманитарную помощь в зону спецоперации чеченский волонтер Зелимхан Заурбеков вместе с другом Русланом. Они увидели девушек и захотели познакомиться, однако получили грубый отказ с нецензурной бранью. После этого в конфликт вмешались двое аниматоров, которые якобы затеяли драку, а после выставили себя пострадавшими.

В результате Заурбекова задержали в рамках уголовного дела. Алаудинов заявил, что не понимает, почему реальных инициаторов конфликта оставили без наказания.

Напомним, что на минувшей неделе городской суд Анапы арестовал подозреваемых в нападении и избиении аниматоров. Оба фигуранта будут под стражей полтора месяца.

Происшествия

Комментарии 18

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Гость

20:45:44 10-09-2024

С девушками знакомиться нужно деликатно. А не нахрапом. И разрешение на знакомство нужно спросить у парней этих девушек. Видимо этого не было.

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Гость

21:29:06 10-09-2024

Кастрировать пехоту

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Гость

21:36:25 10-09-2024

По законам гор хотели, мешок на голову и в горы. Не вышло.

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Гость

21:46:19 10-09-2024

интересно, а наличие жены и детей перед знакомством не является видимо преградой для героя?) молодцы девахи, не опозорили честь русской женщины!!!

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Гость

22:15:59 10-09-2024

Рафик неуиновен

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Пузырек

22:32:08 10-09-2024

Вот почему большинство не верит в версии Алаудинова? Может он "заврамши"?

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Гость

22:35:12 10-09-2024

Лучше пусть воюет лучше, а не лез быв сородичи драки.

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Гость

05:22:31 11-09-2024

Гость (22:35:12 10-09-2024) Лучше пусть воюет лучше, а не лез быв сородичи драки.... А он воюет? По мне так просто отчёты придумывает.

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Жительница Барнео

23:21:27 10-09-2024

И правильно сделали, что послали. Знаем мы, как чеченцы предлагают "познакомиться"

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Гость

06:45:17 11-09-2024

Бытовая сцена, а зачем то СВО приплёл сюда. В надежде вызвать жалость, мол им теперь всё можно.

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гость

07:20:19 11-09-2024

тик токеры и волонтеры...

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тамара

07:33:51 11-09-2024

думается, что главная мысль- "регулярно отправляющий гуманитарную помощь....."№

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Иноходец

10:47:53 11-09-2024

А разве согласно вере и обычаям уроженцам известной республики не запрещено общаться с представителями противоположного пола не их веры? Или было просто желание получить безвозмездно женской ласки?

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гость

12:33:01 11-09-2024

теперь будут отмазывать этих "хероев" . А почему он не на СВО кулаками машет? А только отправляет гуманитарку, и отправляет ли.... В то время как многие мои родственники и знакомые воюют, пришли с увечьями, эти нелюди наших девченок кашмарят. Агрессивные до безума. хоть бы помалкивал, а то еще и девушек обвинили.

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Гость

12:57:26 11-09-2024

Кто эту версию озвучил - правитель-генерал, с бородой?

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Гость

13:46:35 11-09-2024

Лапти Аладинна?

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гость

19:37:36 11-09-2024

А если бы русские парни хотели познакомиться таким же образом с чеченской девушкой?...

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Гость

21:50:12 11-09-2024

Вот кто Апти спрашивает и зачем он вписывается в эту тему? Если бы в Чечне попробовали бы хоть посмотреть на девушку, тем более навязать ей свое общество, их бы уже прирезали. И все сказали, что они не правы и оскорбили традиции. А здесь они почему-то считают себя вправе обижаться, что с ними не хотят знакомиться. И уж точно версия Апти про «тик-токеров» выглядит по-детски, потому что не станет девушка на море в конфликте вспоминать про то, что оппонент-чеченец, снимающий роки про СВО. Да и навряд ли она сходу определит его национальность. По итогу, просто оборзевшие горцы, которые должны понести наказание по закону Российской Федерации.

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