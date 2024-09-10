Алаудинов раскрыл причины конфликта чеченцев с аниматорами в Анапе

Молодых людей грубо послали девушки, с которыми они хотели познакомиться

10 сентября 2024, 19:59, ИА Амител

Наручники / Фото: unsplash.com

Переросший в драку конфликт между уроженцами Чечни и аниматорами в кафе Анапы возник из-за хамского поведения девушек, с которыми хотели познакомиться молодые люди. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

По его словам, в кафе зашел регулярно отправляющий гуманитарную помощь в зону спецоперации чеченский волонтер Зелимхан Заурбеков вместе с другом Русланом. Они увидели девушек и захотели познакомиться, однако получили грубый отказ с нецензурной бранью. После этого в конфликт вмешались двое аниматоров, которые якобы затеяли драку, а после выставили себя пострадавшими.

В результате Заурбекова задержали в рамках уголовного дела. Алаудинов заявил, что не понимает, почему реальных инициаторов конфликта оставили без наказания.

Напомним, что на минувшей неделе городской суд Анапы арестовал подозреваемых в нападении и избиении аниматоров. Оба фигуранта будут под стражей полтора месяца.