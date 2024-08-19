Алаудинов заявил, что срочники должны воевать на СВО, а не есть хлеб государства

"Сегодня к нам пришел враг, в нашей стране должны стоять строем все, от мала до велика", отметил командир "Ахмата"

19 августа 2024, 20:35, ИА Амител

Российские солдаты на построении / Фото: amic.ru

Срочники, которые проходят службу в Вооружённых силах России, это такие же защитники Отечества, как и контрактники. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в ролике, который он опубликовал в своем Telegram-канале.

Командир спецназа призвал не делать из 18-летних срочников "детей", которым должны "дать соску и отправить спать".

"Не надо его готовить к тому, что он вообще не должен быть нигде, не должен принимать участие ни в чем, и он должен просто прийти, бесплатно поесть хлеб государства (...) и потом пойти домой", — заявил командир "Ахмата".

Алаудинов добавил, что, сегодня к России пришел враг, а потому "должны стоять строем все, от мала до велика". Он также обратил внимание, что призывники являются полноценными служащими. Кроме того, они могут заключить контракт с Минобороны, чтобы получать выплаты.