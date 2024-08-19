Алаудинов заявил, что срочники должны воевать на СВО, а не есть хлеб государства
"Сегодня к нам пришел враг, в нашей стране должны стоять строем все, от мала до велика", отметил командир "Ахмата"
19 августа 2024, 20:35, ИА Амител
Срочники, которые проходят службу в Вооружённых силах России, это такие же защитники Отечества, как и контрактники. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в ролике, который он опубликовал в своем Telegram-канале.
Командир спецназа призвал не делать из 18-летних срочников "детей", которым должны "дать соску и отправить спать".
"Не надо его готовить к тому, что он вообще не должен быть нигде, не должен принимать участие ни в чем, и он должен просто прийти, бесплатно поесть хлеб государства (...) и потом пойти домой", — заявил командир "Ахмата".
Алаудинов добавил, что, сегодня к России пришел враг, а потому "должны стоять строем все, от мала до велика". Он также обратил внимание, что призывники являются полноценными служащими. Кроме того, они могут заключить контракт с Минобороны, чтобы получать выплаты.
21:33:00 19-08-2024
Какой умный мужчина!
12:13:40 20-08-2024
Смешно. Пусть Апти в Камеди выступит, с докладом.
21:44:43 19-08-2024
Из рассказа выходит что контрактник Аллудинов пропустил врага , на территорию РФ, а срочники должны выгонять этого врага ?
22:26:03 19-08-2024
возникает закономерный вопрос-а зачем мы не известно сколько лет содержали контрактников,которые бесплатно ели государственный хлеб(и не только хлеб) чтоб теперь за них воевали срочники
10:52:05 20-08-2024
гость (22:26:03 19-08-2024) возникает закономерный вопрос-а зачем мы не известно сколько... Насколько знаю, все служившие по контракту офицеры в течение примерно последних 10 лет получили бесплатные квартиры от государства (посредством ссуд). Это помимо зарплат, пайков, бесплатного проезда с семьёй в отпуск, раннего выхода на пенсию. Причем многие служили в мирное время, не принимали участие в военных действиях. Теперь они в 40+ пенсионеры.
14:32:07 20-08-2024
Гость (10:52:05 20-08-2024) Насколько знаю, все служившие по контракту офицеры в течение... проще говоря как льготы и прочее получать-мы контрактники,а как воевать надо стало,отрабатывать все вложенное в них-так пусть срочники идут,нормально он пристроился
22:31:59 19-08-2024
А где конец цитаты?
«Сегодня в нашей стране должны стоять строем все, от мала до велика. Не умрет никто, кому не суждено умереть. А что может быть лучше для человека, чем рай на пути всевышнего. Ничего!»
13:47:31 20-08-2024
Гость из будущего (22:31:59 19-08-2024) А где конец цитаты?«Сегодня в нашей стране должны ст... ну так идите вместе с ним и умирайте, кто вам мешает?
22:50:46 19-08-2024
Принял присягу -ты ВОИН!
07:47:16 20-08-2024
Анатолий (22:50:46 19-08-2024) Принял присягу -ты ВОИН! ... Ещё бы этих воинов чему-то учили (не строевой, нарядам по столовой и как кантик отбивать на кровати).
06:31:46 20-08-2024
Сейчас как откомментируют, получит полную панамку)
07:50:39 20-08-2024
Нехорошая новость
08:36:09 20-08-2024
Какое-то несоответствие. В РФ срочников призывают с 18 лет. На сопредельной же территории раньше была мобилизация с 27 лет, теперь они добились с 25, более молодые только добровольцы.
09:11:18 20-08-2024
Неужели в стране не осталось талантливых военных руководителей?
12:15:28 20-08-2024
Гость (09:11:18 20-08-2024) Неужели в стране не осталось талантливых военных руководител... Их берегут и охраняют 24/7
10:34:38 20-08-2024
Когда стране нужна твоя жизнь, она становится Родиной матерью, а когда ты пытаешься выжить, то сразу..."Я тебе ничего не должна".
11:13:42 20-08-2024
Гость (10:34:38 20-08-2024) Когда стране нужна твоя жизнь, она становится Родиной матерь... Родина вас ни к чему и не призывает, она вообще ничего не может говорить, она абстрактное понятие) Отдать свою жизнь вас призывают люди сидящие в кабинетах и получающие хорошую зарплату, чьи дети на передовую никогда не пойдут, в отличии от вас и ваших детей
14:37:16 20-08-2024
Гость (10:34:38 20-08-2024) Когда стране нужна твоя жизнь, она становится Родиной матерь... вы путаете понятия страна(Родина) и государство,просто вспомните сколько государств было на территории нашей страны за последние лет 150