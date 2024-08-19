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Алаудинов заявил, что срочники должны воевать на СВО, а не есть хлеб государства

"Сегодня к нам пришел враг, в нашей стране должны стоять строем все, от мала до велика", отметил командир "Ахмата"

19 августа 2024, 20:35, ИА Амител

Российские солдаты на построении / Фото: amic.ru
Российские солдаты на построении / Фото: amic.ru

Срочники, которые проходят службу в Вооружённых силах России, это такие же защитники Отечества, как и контрактники. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в ролике, который он опубликовал в своем Telegram-канале.

Командир спецназа призвал не делать из 18-летних срочников "детей", которым должны "дать соску и отправить спать".

"Не надо его готовить к тому, что он вообще не должен быть нигде, не должен принимать участие ни в чем, и он должен просто прийти, бесплатно поесть хлеб государства (...) и потом пойти домой", — заявил командир "Ахмата".

Алаудинов добавил, что, сегодня к России пришел враг, а потому "должны стоять строем все, от мала до велика". Он также обратил внимание, что призывники являются полноценными служащими. Кроме того, они могут заключить контракт с Минобороны, чтобы получать выплаты.

Армия спецоперация

Комментарии 18

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Лапти Алладина

21:33:00 19-08-2024

Какой умный мужчина!

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Гость

12:13:40 20-08-2024

Смешно. Пусть Апти в Камеди выступит, с докладом.

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Гость

21:44:43 19-08-2024

Из рассказа выходит что контрактник Аллудинов пропустил врага , на территорию РФ, а срочники должны выгонять этого врага ?

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гость

22:26:03 19-08-2024

возникает закономерный вопрос-а зачем мы не известно сколько лет содержали контрактников,которые бесплатно ели государственный хлеб(и не только хлеб) чтоб теперь за них воевали срочники

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Гость

10:52:05 20-08-2024

гость (22:26:03 19-08-2024) возникает закономерный вопрос-а зачем мы не известно сколько... Насколько знаю, все служившие по контракту офицеры в течение примерно последних 10 лет получили бесплатные квартиры от государства (посредством ссуд). Это помимо зарплат, пайков, бесплатного проезда с семьёй в отпуск, раннего выхода на пенсию. Причем многие служили в мирное время, не принимали участие в военных действиях. Теперь они в 40+ пенсионеры.

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гость

14:32:07 20-08-2024

Гость (10:52:05 20-08-2024) Насколько знаю, все служившие по контракту офицеры в течение... проще говоря как льготы и прочее получать-мы контрактники,а как воевать надо стало,отрабатывать все вложенное в них-так пусть срочники идут,нормально он пристроился

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Гость из будущего

22:31:59 19-08-2024

А где конец цитаты?

«Сегодня в нашей стране должны стоять строем все, от мала до велика. Не умрет никто, кому не суждено умереть. А что может быть лучше для человека, чем рай на пути всевышнего. Ничего!»

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Гость

13:47:31 20-08-2024

Гость из будущего (22:31:59 19-08-2024) А где конец цитаты?«Сегодня в нашей стране должны ст... ну так идите вместе с ним и умирайте, кто вам мешает?

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Анатолий

22:50:46 19-08-2024

Принял присягу -ты ВОИН!

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Гость

07:47:16 20-08-2024

Анатолий (22:50:46 19-08-2024) Принял присягу -ты ВОИН! ... Ещё бы этих воинов чему-то учили (не строевой, нарядам по столовой и как кантик отбивать на кровати).

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ВВП

06:31:46 20-08-2024

Сейчас как откомментируют, получит полную панамку)

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Гость

07:50:39 20-08-2024

Нехорошая новость

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Гость

08:36:09 20-08-2024

Какое-то несоответствие. В РФ срочников призывают с 18 лет. На сопредельной же территории раньше была мобилизация с 27 лет, теперь они добились с 25, более молодые только добровольцы.

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Гость

09:11:18 20-08-2024

Неужели в стране не осталось талантливых военных руководителей?

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Константин

12:15:28 20-08-2024

Гость (09:11:18 20-08-2024) Неужели в стране не осталось талантливых военных руководител... Их берегут и охраняют 24/7

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Гость

10:34:38 20-08-2024

Когда стране нужна твоя жизнь, она становится Родиной матерью, а когда ты пытаешься выжить, то сразу..."Я тебе ничего не должна".

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Гость

11:13:42 20-08-2024

Гость (10:34:38 20-08-2024) Когда стране нужна твоя жизнь, она становится Родиной матерь... Родина вас ни к чему и не призывает, она вообще ничего не может говорить, она абстрактное понятие) Отдать свою жизнь вас призывают люди сидящие в кабинетах и получающие хорошую зарплату, чьи дети на передовую никогда не пойдут, в отличии от вас и ваших детей

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гость

14:37:16 20-08-2024

Гость (10:34:38 20-08-2024) Когда стране нужна твоя жизнь, она становится Родиной матерь... вы путаете понятия страна(Родина) и государство,просто вспомните сколько государств было на территории нашей страны за последние лет 150

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