"Суджа в хлам". Как жители Курской области и эксперты оценивают события в регионе

Иностранные специалисты называют вторжение ВСУ "пустой тратой людей и ресурсов"

08 августа 2024, 13:20, ИА Амител

Солдат в поле / Фото: unsplash.com

Третьи сутки на территории Курской области идут бои с подразделениями ВСУ, захватившими и удерживающими часть территории Суджинского района. Как известно, утром 6 августа более тысячи военнослужащих украинской армии пересекли границу региона и захватили некоторые населенные пункты. Официальные структуры, ведущие СМИ, эксперты и военкоры следят за развитием событием и пытаются дать оценку происходящему.

Противник зашел далеко

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российским военным удалось остановить продвижение украинских войск вглубь территории РФ.

"В настоящее время подразделения группировки "Север" совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 [человек] убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожено 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков", - цитирует заявление Герасимова официальный телеграмм-канал Минобороны РФ.

Военкор Юрий Котенок признает, что "обстановка тяжелая".

"Судя по тому, как противник эвакуирует на тралах свою подбитую технику с территории РФ, местность он контролирует плотно. Судя по фото нашей сожженной техники на тралах, ДРГ противника зашли достаточно далеко на территорию РФ", - написал он в своем телеграмм-канале.

Проживающий в соседней Белгородской области, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин сообщил amic.ru, что этим нападением ВСУ объединили белгородское и курское направление в единую операцию.

"Они сделали выводы из прежних операций, когда в 2023 году пытались зайти в Грайворонский и Шебекинский районы на Белгородчине, а также в марте, накануне выборов президента, предприняли попытку войти в Новую Таволжанку", - напомнил собеседник.

Не следует называть подразделения ВСУ диверсионно-разведывательной группой (ДРГ), как это порой делают наши СМИ, добавил Алехин.

"У ДРГ совершенно другие задачи, а здесь работают регулярные подразделения. Ясно, что противник воспользовался нашими ошибками и недоработками", - заявил он.

"Не у всех убежища, не все могут уехать"

В соцсетях жители Курской области пишут о ситуации в регионе и реагируют на события вокруг Суджи и их последствия. Жительница Курска Татьяна Малахова в сети "ВКонтакте" откликается на предупреждение о ракетной опасности в официальном паблике:

"Что делать работающим гражданам? Транспорт стоит. Нам всем надо на работу. Идти пешком слишком далеко, такси дорого! Что вы нам прикажете делать? Каждый день объяснительные писать работодателю? Так и до увольнения недолго! А вечером на работу вообще нереально попасть! Ради бога, пустите автобусы!"

В паблике "Курск в курсе" опубликовано видео, на котором пожилой человек, судя по всему, священник, настоятель Свято-Троицкого храма (об этом сообщают посетители в комментариях), описывает ситуацию в Судже:

"Вот уже больше 14 часов Суджу непрерывно обстреливают. Город в хлам. На территории Свято-Троицкого храма в Судже укрылись люди. Среди них есть дети. Вся Суджа полыхает. Дым идет от Замостья, с города, с Гончаровки, везде полыхает. Везде прилеты. Вот такая жизнь. Храм у нас полон людей, детей, не у всех есть убежища, не у всех есть возможность уехать. Транспорт не ходит никакой, поэтому мы собираем людей в храме, у нас тут жизнь продолжается. Дети только что плакали, вздрагивали от каждого шума, а теперь вот смеются и играют на коврах. Каждые 10-15 секунд прилет".

"Фонтанка" публикует отклики жителей области на происходящие события.

"С трех часов ночи сирена была — ракетная опасность. А выстрелы начались примерно в 03:10. Шум сначала, как обычно: бах-бах-бах. Но начал усиливаться и усиливаться, и уже к утру было понятно, что это совсем не просто бахи", - рассказала жительница Суджи.

Другая собеседница издания, эвакуировавшаяся из Суджанского района, сообщила, что ранее обстрелы были разовыми:

"До этого [до 6 августа] у нас было так: постреляли — всё, перестало. Мы, с Малой Локни, даже в подвалы не уходили. Села, например Свердликово, там да — люди уже давно, два года, прячутся. А мы нет. Но в этот раз уже и до нас дошло. Мы прятались в подвалах вчера. Сегодня там уже вообще очень плохо, и все поудирали, всё село убежало, некоторые остались. Там уже и бой был, летели вертушки, летели ракеты. Выпускали вот это всё. Слышались звуки пулемета. Они же стреляли и в людей, и в дома".

В официальном паблике "Суджанский район" сообщается, что "продолжается временное перемещение жителей из приграничных населенных пунктов Курской области. Власти региона делают все возможное, чтобы оказать помощь и поддержку. Для быстрого реагирования на запросы с приграничья, создан бот: https://t.me/ev46_bot

Кроме того, при наличии связи, жители, которые самостоятельно выезжают из приграничья, могут обращаться по телефону 112, где каждому объяснят: куда ехать и с кем связываться для размещения и оказания помощи".

"Аргументы и факты" сообщают, что в центре Курска у мобильных пунктов сдачи донорской крови выстроились очереди.

"Сдавала кровь в центре. Была в очереди больше шести часов. Несмотря на ракетную опасность не прекращали прием крови даже в укрытии. Люди не боялись очередей, каждый хотел помочь. Очень приятно, что столько неравнодушных людей в нашем городе", — рассказала изданию местная жительница по имени Алина.

Использовали "тактику свиньи"

Военный волонтер Сергей Колясников обращает внимание на использование боевой авиации ВС РФ.

"Первый раз, за долгое время, вижу такое усиление авиации резервами на одном конкретном направлении. Запах "выработки" не успевает рассеиваться над аэродромами и площадками", - делится он своими наблюдениями в своем телеграмм-канале.

Политолог Юрий Баранчик считает, что украинские стратеги применили так называемую "тактику свиньи".

"То есть, ту тактику, которую ещё гитлеровцы применяли во времена ВОВ. Смысл тактики в том, что свинья тыкается в забор пятачком раз за разом до тех пор, пока не находит слабый участок. И вот тут она будет расшатывать "штакетины" со всем прилежанием", - пишет он в своем телеграмм-канале.

Американская газета The New York Times, ссылаясь на военных аналитиков, предполагает, что "атака может быть попыткой отвлечь российские подразделения от линии фронта, тем самым ослабив давление на украинские войска, пытающиеся сдержать наступление России".

"Но они [военные аналитики] добавили, что российская армия располагает достаточными резервами войск для участия в боевых действиях и что атака может привести к дальнейшему растяжению и без того численно превосходящих сил Украины", - говорится в материале издания.

В публикации приводится мнение сотрудника аналитического центра Black Bird Group Паси Паройнена, убежденного, что "в оперативном и стратегическом отношении это нападение не имеет абсолютно никакого смысла".

"Это выглядит как пустая трата людей и ресурсов, которые крайне необходимы в других местах", - сказал он.

Агентство Reuters отмечает, что "бои вокруг Суджи пришлись на решающий момент конфликта… Киев обеспокоен тем, что поддержка США может ослабнуть, если республиканец Дональд Трамп победит на ноябрьских президентских выборах".

"Встать и воевать дальше"

"Время тяжелое. Клясть кого-то нынче? А что изменит. Надо объединяться. Вон, регионы объявили о подготовке помощи курянам, это хороший пример. Пресечь прорыв, и быстро восстановить <...> Главное, встать после этого нокдауна, и воевать дальше. Это не нокаут. Россию нокаутировать невозможно. Впереди трудные времена, переговоры, это сказки для взрослых" - подчеркивает военкор Александр Сладков.

Писатель и блогер Дмитрий Конаныхин считает, что "сегодня Россия прощается с заповедником приятных докладов, красивых презентаций, красных ковровых дорожек на КП, остро отточенных карандашей, картин маслом и серьезных лиц, изображающих Кутузова или Барклая".