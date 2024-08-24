Алаудинов заявил, что ВС РФ сделают все, чтобы купировать ВСУ в Курской области

Он считает, что военным России удастся закончить конфликт "именно на этой ноте"

24 августа 2024, 08:00, ИА Амител

Российский солдат / Фото: Минобороны РФ

Россия сделает все, чтобы купировать Вооруженные силы Украины в Курской области. Как сообщает ТАСС, об этом заявил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

По словам замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, российские войска сделают для этого все, что от них зависит. Он считает, что военным России удастся закончить конфликт "именно на этой ноте".

А также добавил, что завершением СВО и будет являться момент прихода врага на курскую землю.