Алаудинов заявил, что ВС РФ сделают все, чтобы купировать ВСУ в Курской области
Он считает, что военным России удастся закончить конфликт "именно на этой ноте"
24 августа 2024, 08:00, ИА Амител
Российский солдат / Фото: Минобороны РФ
Россия сделает все, чтобы купировать Вооруженные силы Украины в Курской области. Как сообщает ТАСС, об этом заявил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.
По словам замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, российские войска сделают для этого все, что от них зависит. Он считает, что военным России удастся закончить конфликт "именно на этой ноте".
А также добавил, что завершением СВО и будет являться момент прихода врага на курскую землю.
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08:49:13 24-08-2024
Ни чего не понятно, но очень страшно.
09:21:55 24-08-2024
Кто такой этот Алудинов?
Почему он допустил такое с Курской областью ?
09:45:24 24-08-2024
Объясни мне последнюю фразу. Я не понимаю её.
15:25:49 24-08-2024
Бартоломео (09:45:24 24-08-2024) Объясни мне последнюю фразу. Я не понимаю её.... и мне
10:04:52 24-08-2024
Я понял в чем суть - Апты отвлекает натовских стратегов от дела, что бы они думали - что значит очередное заявление. Так что не нужно его хейтить человек делом занимается.
14:23:58 24-08-2024
Хитрая тактика (10:04:52 24-08-2024) Я понял в чем суть - Апты отвлекает натовских стратегов от д... Вы открыли мне глаза! (Не сарказм) . Спасибо ! Хе-хе :-)
11:26:07 24-08-2024
Как-то Апты больше в информационном поле, чем на поле боя
12:10:26 24-08-2024
Какое "купировать"?Резать к чёртовой матери,не дожидаясь перитонитов.
13:58:14 24-08-2024
Мне кажется, слово "купировать" в данном контексте неуместно.