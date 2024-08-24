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Алаудинов заявил, что ВС РФ сделают все, чтобы купировать ВСУ в Курской области

Он считает, что военным России удастся закончить конфликт "именно на этой ноте"

24 августа 2024, 08:00, ИА Амител

Российский солдат / Фото: Минобороны РФ
Российский солдат / Фото: Минобороны РФ

Россия сделает все, чтобы купировать Вооруженные силы Украины в Курской области. Как сообщает ТАСС, об этом заявил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

По словам замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, российские войска сделают для этого все, что от них зависит. Он считает, что военным России удастся закончить конфликт "именно на этой ноте".

А также добавил, что завершением СВО и будет являться момент прихода врага на курскую землю.

СВО Курская область
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Комментарии 9

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Гость

08:49:13 24-08-2024

Ни чего не понятно, но очень страшно.

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Гость

09:21:55 24-08-2024

Кто такой этот Алудинов?
Почему он допустил такое с Курской областью ?

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Бартоломео

09:45:24 24-08-2024

Объясни мне последнюю фразу. Я не понимаю её.

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Элен без ребят

15:25:49 24-08-2024

Бартоломео (09:45:24 24-08-2024) Объясни мне последнюю фразу. Я не понимаю её.... и мне

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Хитрая тактика

10:04:52 24-08-2024

Я понял в чем суть - Апты отвлекает натовских стратегов от дела, что бы они думали - что значит очередное заявление. Так что не нужно его хейтить человек делом занимается.

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Бартоломео

14:23:58 24-08-2024

Хитрая тактика (10:04:52 24-08-2024) Я понял в чем суть - Апты отвлекает натовских стратегов от д... Вы открыли мне глаза! (Не сарказм) . Спасибо ! Хе-хе :-)

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Гость

11:26:07 24-08-2024

Как-то Апты больше в информационном поле, чем на поле боя

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Гость

12:10:26 24-08-2024

Какое "купировать"?Резать к чёртовой матери,не дожидаясь перитонитов.

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Гость

13:58:14 24-08-2024

Мне кажется, слово "купировать" в данном контексте неуместно.

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