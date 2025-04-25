Тренер Александр Герасимов останется в БК "Барнаул" еще на один сезон

К специалисту проявляли интерес несколько более именитых клубов, но он решил провести в краевой столице еще один сезон

25 апреля 2025, 08:15, ИА Амител

Тренер Александр Герасимов / Фото: БК "Барнаул"

Тренер баскетбольного клуба "Барнаул" Александр Герасимов останется руководить командой и в следующем сезоне Суперлиги 2025/2026. Об этом журналистам сообщил директор клуба Виталий Мантлер.

Специалист работает в БК "Барнаул" уже два сезона. При нем команда с самым низким бюджетом в лиге дважды выходила в плей-офф и занимала седьмую строчку. Также при Александре Герасимове заметно прогрессировали молодые игроки, которых потом переманивали клубы с большими бюджетами. К специалисту также присматривались несколько клубов, предлагая более выгодный контракт. Однако Герасимов решил провести в БК "Барнаул" еще один сезон, чтобы побороться за победу в чемпионате.

"Александр Александрович остается. У него были более заманчивые предложения, но решили провести в Барнауле еще один сезон минимум. У нас есть желание сделать вместе что-то большое", – сообщил Виталий Мантлер.

При этом БК "Барнаул" перед новым сезоном ждет перестройка. Уже известно, что ряд игроков покинут клуб. Их контракты готовы перекупить за компенсацию более богатые клубы.

Александр Герасимов родился 10 декабря 1979 года. В послужном списке – чемпионство в молодежной лиге ВТБ с "ЦСКА-Юниором" и "Химками-2", чемпионство и медали в ДЮБЛ. В свой первый сезон Герасимов был признан лучшим тренером Единой молодежной лиги ВТБ и стал чемпионом ДЮБЛ как ассистент тренера.

Подробнее об итогах сезона для БК "Барнаул" читайте в ближайшее время.