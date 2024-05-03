"Всегда хочется большего". Как БК "Барнаул" завершил сезон и что ждет клуб в будущем

Руководство клуба подвело итоги одного из самых успешных сезонов за последние годы

03 мая 2024, 07:00, ИА Амител

Игроки баскетбольного клуба "Барнаул"

28 апреля в Иркутске завершился турнир за пятое-восьмое места мужского Фонбет Чемпионата России – Суперлиги. По его итогам команда БК "Барнаул" заняла седьмое место. До этого же в регулярном чемпионате алтайский коллектив сенсационно пробился в плей-офф, но вылетел в первом же раунде, проиграв "Динамо" из Владивостока. Тем не менее нынешний сезон стал для алтайского баскетбола одним из самых успешных за последние годы. 2 мая руководство БК "Барнаул" и ведущие игроки подвели его итоги сезона и рассказали о планах на следующий. Если коротко: костяк команды будет сохранен.

Как руководство оценивает итоги сезона?

На "удовлетворительно с плюсом". По словам президента команды БК "Барнаул" Виталия Мантлера, в клубе изначально не рассчитывали на попадание в зону плей-офф. Однако в начале чемпионата, когда барнаульцы начали побеждать, руководство поставило более высокие задачи перед командой.

"Аппетит всегда приходит во время еды. Всегда хочется большего. Нам есть от чего отталкиваться на следующий сезон, чтобы расти", – пояснил Виталий Мантлер.

Сохранится ли костяк команды на следующий сезон?

Предварительно, около 80% от состава будет сохранено. Со многими ведущими игроками и молодежью подписаны долгосрочные контракты. По словам президента БК "Барнаул", это позволит команде развиваться и добиваться более высоких результатов в следующем сезоне.

"У всех, у кого есть опция автоматического продления контракта, она будет активирована. Думаю, что большинство игроков останутся", – отметил Виталий Мантлер.

Уже известно, что прогрессировать в клубе продолжат молодые игроки: Максим Белошапко, Дмитрий Айрих, Никита Шурыгин. К августу в клубе решат – оставлять ли Алексея Чиженока, получившего по ходу сезона тяжелую травму. В следующем сезоне тренерский штаб и клуб будет также делать ставку на перспективную молодежь, стараясь разбавить состав опытными ветеранами. В частности, Алимджан Федюшин надеется еще годик поиграть в Барнауле.

А вот за разыгрывающего БК "Барнаул" Владислава Ильинова уже развернулась борьба среди более статусных клубов. Однако сам лидер алтайской команды хотел бы провести еще один сезон в Барнауле. Тем более что у Ильинова есть действующий контракт, и потенциальный клуб обязан будет выкупить его. В ближайшее время президент БК "Барнаул" встретится с игроком и обсудит его будущее. Кстати, в прошедшем сезоне разыгрывающий БК "Барнаул" стал одним из ярких игроков на своей позиции в лиге.

"Мне хотелось бы остаться в Барнауле, но тут все зависит не только от меня", – пояснил Владислав Ильинов.

Останется ли руководить командой Александр Герасимов?

Сейчас стороны обсуждают продление контракта еще на один год.

"Мы далеко продвинулись в переговорах. Предварительное согласие есть, осталось уточнить некоторые моменты. Идем в этом направлении", – отметил Виталий Мантлер.

Сам специалист заявил о желании остаться работать в Барнауле. Учитывая прекрасные результаты БК "Барнаул" в прошлом сезоне, у главного тренера не будет проблем с предложениями.

"Предложения от других клубов есть, но переговоров нет. Приоритет для меня – остаться работать именно в БК "Барнаул", – пояснил Александр Герасимов.

Также в статусе играющего тренера на следующий сезон в клубе останется Роман Лагутин.

Изменится ли бюджет клуба на следующий сезон?

Пока неизвестно. Недавно бюджет алтайского спорта увеличили на 400 миллионов рублей. Часть от этих средств может достаться и БК "Барнаул". Президент клуба Виталий Мантлер надеется на увеличение финансирования. Тем более что седьмое место по итогам прошлого сезона показало, что у клуба и этого состава есть прекрасная перспектива достичь еще более высоких результатов. Однако без финансовых вложений это будет очень сложно. Не секрет, что бюджет у БК "Барнаул" один из самых скромных в Суперлиге. Тем не менее алтайский коллектив в прошлом сезоне практически всем топовым командам оказал серьезное сопротивление.

"Разговоры об увеличении бюджета идут, но окончательного решения пока не принято", – отметил Виталий Мантлер.

Как игроки БК "Барнаул" проведут межсезонье?

В ближайшее время тренерский штаб и коллектив команды отправится в отпуск. Например, Алимджан Федюшин поедет с семьей в Горный Алтай, а Владислав Ильинов посетит родной Ярославль. Уже летом клуб соберется на сборы: в Москве пройдет турнир с участием, в том числе, любительских команд. Там Александр Герасимов планирует отслеживать потенциальных новичков для клуба.