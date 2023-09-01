Александр Лымарёв из сериала "Солдаты" рассказал, почему он не появляется на экранах

Роль в культовом российском сериале нулевых стала для него визитной карточкой

01 сентября 2023, 10:45, ИА Амител

Кадр из сериала "Солдаты"

40-летний актер Александр Лымарев, который исполнил роль Михаила Медведева в сериале "Солдаты", рассказал о том, почему он больше не появляется на экранах.

По словам Лымарева, несмотря на то что после сериала он играл в разных картинах, именно "Солдаты" стали для него визитной карточкой.

Актер рассказал, что после роли Медведева его стали чаще приглашать на кастинги, а также он исполнил ряд ролей в театре.

Сейчас Александр увлекается музыкой, играет на ударных и выступает в качестве диджея. Он уверен, что найдет возможность заработать даже без съемок.