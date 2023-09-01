Александр Лымарёв из сериала "Солдаты" рассказал, почему он не появляется на экранах
Роль в культовом российском сериале нулевых стала для него визитной карточкой
01 сентября 2023, 10:45, ИА Амител
Кадр из сериала "Солдаты"
40-летний актер Александр Лымарев, который исполнил роль Михаила Медведева в сериале "Солдаты", рассказал о том, почему он больше не появляется на экранах.
По словам Лымарева, несмотря на то что после сериала он играл в разных картинах, именно "Солдаты" стали для него визитной карточкой.
Актер рассказал, что после роли Медведева его стали чаще приглашать на кастинги, а также он исполнил ряд ролей в театре.
Сейчас Александр увлекается музыкой, играет на ударных и выступает в качестве диджея. Он уверен, что найдет возможность заработать даже без съемок.
12:42:13 01-09-2023
В итоге, почему же он не появляется на экране?
10:28:43 08-09-2023
Попадался в небольших ролях. То ли в слепой, то ли в гадалке,то ли в чем то подобном. Скорее всего не востребован, вот и не снимается много.