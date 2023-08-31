"Неудержимые 4" и Вуди Аллен. Какие фильмы выйдут в российских кинотеатрах в сентябре

В сентябре в России покажут "Неудержимых 4", новые фильмы Вуди Аллена и Люка Бессона, а также картину о расстреле Белого дома

31 августа 2023, 08:15, Антон Дегтярев

Кадр из фильма "Неудержимые 4"/ Фото: kinopoisk.ru

Лето заканчивается, наступает дождливая и прохладная осень. Но это не повод расстраиваться и всё время сидеть дома. Сходить можно, например, в кинотеатр. Благо, в сентябре в российском прокате будет на удивление много громких премьер. На экраны выйдут новые части франшиз "Неудержимые" и "После", картины Люка Бессона, Вуди Аллена и Александра Велединского, китайские мультфильмы и, конечно, российские ленты. Обо всех новинках кинотеатров в первом месяце осени — в традиционной подборке amic.ru.

"Голда. Судный день" (с 7 сентября)

Первой крупной премьерой сентября станет картина совместного британо-американского производства под названием "Голда. Судный день". В ней сыграют голливудские звёзды Хелен Миррен ("Королева", франшиза "Форсаж"), Камилль Коттен ("Дом Gucci", "Призраки в Венеции"), Лив Шрайбер ("В центре внимания", "Люди Икс: Начало. Росомаха") и другие.

Действие фильма происходит в 1973 году. Египет, Сирия и Иордания атакуют Израиль, чтобы вернуть потерянные территории. Урегулировать конфликт должна будет первая женщина премьер-министр Израиля Голде Меир. Справиться с этой ролью ей ещё тяжелее, чем кажется, ведь женщина скрывает один мрачный секрет. Какой — расскажут в фильме.

Рейтинга у картины на "Кинопоиске" пока нет. Однако на IMDB картина имеет средние 5,9 баллов из 10. Сходить в кинотеатр можно только если вам исполнилось 18 лет.

"Я делаю шаг" (с 7 сентября)

Любители российских мелодрам смогут в начале месяца посмотреть фильм "Я делаю шаг". Он рассказывает о Саше Макарове, который мечтает работать учителем в престижной школе в Москве, но вынужден преподавать в Пскове в той же школе, где учился сам. В ней ученики ведут себя плохо, а завуч ненавидит Сашу. Вдруг парень встречает подругу детства, которую когда-то любил. Внезапно у него вновь появляются чувства к ней. Кроме того, Саша начинает готовить детей к престижному литературному конкурсу. Но у Саши есть секреты, которые могут ему помешать и в любви, и в работе.

Главные роли в картине сыграли Сергей Новосад ("Триггер", "Трудные подростки") и звезда недавнего "Кентавра" Анастасия Талызина. Кроме того, в ленте снялись Мария Аронова ("Батальонъ", "Бригада"), Равшана Куркова ("Пищеблок", "Балканский рубеж"), Михаил Полицемайко ("День радио", "День выборов 2") и другие.

Оценки у фильма на "Кинопоиске" и IMDB пока нет. Возрастной рейтинг фильма 6+.

"Праздники" (с 7 сентября)

Актриса Мария Аронова исполнила главную роль ещё и в комедии "Праздники", которая стала полнометражным режиссёрским дебютом актера Бориса Дергачева (играл в фильмах "Гуляй, Вася" и в сериале "Короче").

Фильм расскажет о женщине Натальи Пыжовой, у которой есть любящий муж и дружная семья. Но вдруг оказывается, что муж ей изменят, а дочери не очень счастливы со своими женихами. Когда вся семья собирается на праздники на даче, становится понятно, что здесь семья либо станет крепче, либо полностью распадётся.

Кроме Марии Ароновой, в картине можно будет увидеть Виталия Хаева ("Салют-7", "Майор Гром: Чумной доктор"), Вячеслава Чепурченко ("Легенда №17", "Измены"), Дениса Парамонова ("Пищеблок", "Метро") и других артистов.

Рейтинга на агрегаторах у картины пока нет, посмотреть его можно будет с 12 лет.

"Гнев материнский" (7 сентября)

Ещё одним голливудским фильмом в сентябре будет триллер "Гнев материнский". Он рассказывает историю матери и журналистки Мариссе, которая берется расследовать жестокое убийство собственного сына. Второй её сын, который работает полицейским, пытается скрыть детали преступления, а девушка погибшего старается помочь матери. Вместе они должны раскрыть правду смерти молодого человека.

Роли в картине исполнили Хилари Суэнк ("Малышка на миллион", "Дитя робота"), Олитвия Кук ("Первому игроку приготовиться", "Дом дракона"), Джек Рейнор ("Солнцестояние", "Макбет") и другие.

Оценки у фильма пока нет ни на IMDB, ни на "Кинопоиске".

"Пернатый патруль" (с 7 сентября)

Дети смогут посмотреть в кинотеатре китайский мультфильм "Пернатый патруль". Он рассказывает историю орленка, которого воспитали куры. Но инстинкту берут своё, и он отправляется в Птицеград. Там он находит родственников и новую цель — вступить в команду Пернатого патруля. Тем временем в городе готовится страшный заговор. Чем все закончится — можно будет увидеть в кинотеатрах.

Возрастной рейтинг фильма 6+. Оценки фильма на "Кинопоиске" и IMDB пока нет.

"После. Навсегда" (с 14 сентября)

Одной из главных премьер месяца будет уже пятая часть популярной франшизы "После", поставленная по бестселлерам Анны Тодд. На этот раз у "После" будет подзаголовок "Навсегда". Создатели обещают, что это будет последний фильм серии.

По сюжету Хардин получил деньги успех, написав бестселлер об отношениях с Тессой. Но у него разбито сердце. Чтобы обрести счастье, парень едет из Лондона и Лиссабон и попадает в новый водоворот страстей. Судьба дарит Хардину и Тессе шанс на счастливый финал. Теперь только от них зависит финал их истории любви.

Оценок на агрегаторах пока нет, возрастной рейтинг фильма 18+.

"Бери да помни" (с 14 сентября)

Ещё одним детским фильмом месяца станет комедия "Бери да помни". По сюжету шестилетний Ильхам летом проводит каникулы в деревне и сильно скучает по родителям. Чтобы развлечь внука, дед Расим вспоминает об игре "Бери да помни", благодаря которой чудесным способом начинают исполняться желания. Сначала происходящее не нравится его жене Суфие, но постепенно игра меняет жизнь семьи и всей деревни.

На "Кинопоиске" и на IMDB фильм пока не оценили. Его возрастной рейтинг 12+.

"Искусство по понятиям" (с 14 сентября)

Именитых голливудских актёров можно будет увидеть в американском триллере "Искусство по понятиям". Он выйдет в прокат 14 сентября.

По сюжету неудачливая домохозяйка арт-галереи Патрис, киллер Реджи и его босс Гордон ввязываются в авантюру по отмыванию денег. Но однажды им приходится найти новый способ отмывать деньги, и для этого Реджи становится восходящей звездой авангардной живописи.

В фильме снялись Ума Турман ("Криминальное чтиво", "Убить Билла"), Сэмюэл Л. Джексон ("Криминальное чтиво", "Мстители"), Джо Манганьелло ("Человек-паук", "Клиника" ), Майя Хоук ("Однажды... в Голливуде", "Очень странные дела") и другие.

На агрегаторах рейтинга у фильма пока нет, в кинотеатре его можно будет посмотреть с 16 лет.

"Неудержимые 4" (с 21 сентября)

Главной официальной премьерой месяца будет боевик "Неудержимые 4", который снял Скотт Во ("Двухсотлетний человек", "Три икса"). Традиционно в нём будут знакомые всем голливудские звёзды, а именно в боевике сыграют Джейсон Стейтем ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш"), репер Фифти Сент, Меган Фокс (франшиза "Трансформеры", "Диктатор"), Сильвестр Сталлоне ("Рокки", "Рэмбо"), Энди Гарсиа ("Крестный отец 3", "Одиннадцать друзей Оушена"), Дольф Лундгрен ("Универсальный солдат", "Разборки в маленьком Токио") и другие известные по боевикам актёры.

По сюжету Барни Росс выбывает из команды Неудержимых, а Ли Кристмас отстранён от будущих операций. В отряд набирают новых бойцов, но они терпят поражение и попадают в плен. Теперь Ли Кристмас должен в одиночку пробраться в логово противника и освободить команду, а также предотвратить глобальную катастрофу.

Оценок у боевика пока нет, посмотреть в кинотеатре его можно с 16 лет.

"Чужая" (с 21 сентября)

В один день с "Неудержимыми" выйдет и российский фильм "Чужая". Он основан на реальных событиях и расскажет о случае, когда потерявшаяся в тайге женщина должны была кочевать с несколькими семьями, которые живут охотой. И только спустя семь лет она вернулась домой. Снялись здесь малоизвестные актёры.

Рейтинга на агрегаторах у ленты пока нет, посмотреть её в кинотеатрах смогут зрители старше 18 лет.

"1993" (с 21 сентября)

Интригующе выглядит лента "1993" режиссёра Александра Велединского ("Географ глобус пропил", "Живой"). Фильм основан на одноименном романе писателя Сергея Шаргунова и расскажет о разгаре Съезда народных депутатов Верховного Совета РФ. По сюжету семья оказывается расколотой надвое, и супруга волею судеб расходятся по разные стороны баррикад в центре Москвы.

В картине сыграли известные российские артисты Евгений Цыганов ("Брестская крепость", "Оттепель"), Евгения Вилкова (франшиза "Последний богатырь", "Батальонъ"), Александр Робак ("Географ глобус пропил", "Снегирь"), Максим Лагашкин ("Мира", "Аритмия"), Григорий Верник ("Кентавр", "Фандорин. Азазель") и другие.

На агрегаторах фильм пока не оценили, его возрастной рейтинг 16+.

"Монстр и маги синих морей" (с 21 сентября)

Вторым китайским мультфильмом сентября станет фэнтези "Монстр и маги синих морей". По его сюжету в мире есть тысячи островов, населённых волшебными животными. И у них появилась опасная угроза появился — злодей Тёмный Монстр. Только один маг решился бросить ему вызов, но он чуть не погиб и был изгнан из родных мест. Но волшебник не собирается сдаваться. Он хочет преодолеть недоверие других волшебников, обрести силы и во второй раз бросить вызов Тёмному монстру.

Оценки у ленты на "Кинопоиске" пока нет, на IMDB она набрала 6,2 балла из 10. Возрастной рейтинг ленты 6+.

"Догмен" Люка Бессона (с 28 сентября)

Одной из главных премьер сентября будет фильм "Догмэн" Люка Бессона ("Леон", "Пятый элемент").

Лента расскажет о ребенке с трудной судьбой, который начинает искать утешение в общении с собаками. Он учится их понимать, и скоро псы готовы выполнять его любые задания. При этом у парень не любит людей и часто переодевается в женскую одежду. Вскоре ему придется столкнуться с влиятельным наркобароном. Чем все закончится, можно будет увидеть в кино.

В фильме сыграли Калеб Лэндри Джонс ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Люди Икс: Первый класс"), Крис Денэм ("Оппенгеймер", "Остров проклятых") и другие актёры.

"Великая ирония" Вуди Аллена (с 28 сентября)

28 сентября выйдет фильм и другого знаменитого режиссёра Вуди Аллена ("Энни Холл", "Полночь в Париже", "Манхэттен") под названием "Великая ирония". Причем это будет юбилейная, 50-я лента в карьере режиссёра.

Действие фильма происходит в осеннем Париже. Успешная, но несчастная в браке девушка Фанни неожиданно встречается с одноклассником, которого не видела много лет. Раньше он был от неё без ума. У них завязывается роман, но муж Фанни начинает обо всём подозревать. Чем всё закончится — можно будет увидеть в кинотеатре.

Возрастной рейтинг фильма 16+. На "Кинопоиске" и на IMDB его пока не оценили.

"Иван Семенов. Большой поход" (с 28 сентября)

В конце сентября в кинотеатрах вторая часть серии фильмов "Иван Семёнов" и подзаголовком "Большой поход". С первой частью режиссер Антон Богданов (играл в сериале "Реальные пацаны", в фильме "Огонь") даже приезжал в Барнаул. Теперь барнаульцы, как и все россияне, смогут оценить и сиквел "Ивана Семёнова".

По сюжету школьная любовь Ивана Семёнова Таня уезжает учиться за границу. Чтобы предотвратить её отъезд, Иван подкупает её родителей, предлагает ей пожениться и даже похищает девочку. В итоге ему запрещают приближаться к Тане. Остановить переезд может только чудо. И Иван решает обратиться к Шаману, который исполняет любые желание. Сможет ли он помочь Ивану — можно будет увидеть в кинотеатре.

Сыграют в ленте Роман Погорелов ("Домашний арест", "Больше, чем люди"), Мария Шукшина ("Похороните меня за плинтусом", "Родитель"), Марина Федункив ("Реальные пацаны", "Даёшь молодёжь!"), Никита Кологривый ("Два холма", "Жиза") и другие артисты.

Фильм можно посмотреть в кинотеатрах детям с 6 лет. На агрегаторах ленту пока не оценили.

"Тут все свои" (с 28 сентября)

Любители комедий в конце сентября тоже не заскучают. Они могут сходить на российско-сербский фильм "Тут все свои". По сюжету влюблённые жених и невеста заселяются в шикарный отель в Сочи в преддверии свадьбы. Однако в соседнем номере селится бывший девушки. Вместе они проведут три дня. И за это время между ними произойдёт ряд комичных ситуаций. Любители посмеяться над российскими комедиями могут сходить в кино.

Возрастной рейтинг картины 12+. Оценок на IMDB и "Кинопоиске" у него пока нет.

А что с "серым" прокатом?

В сентябре в кинотеатрах должны появиться крупные голливудские фильмы по "серому" прокату. Предварительно 9 сентября в кинотеатрах начнутся показы американского хита "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Премьеру анонсирует студия дубляжа Red Head Sound, которая поставляет контент российским кинотеатрам. Отмечается, что дублировать актёров будут привычные российскому зрителю голоса.

А ещё Red Head Sound сообщила о том, что 2 сентября в российских кинотеатрах появится пятый "Индиана Джонс" с подзаголовком "Колесо судьбы". А блокбастер "Мег 2: Бездна" начнут показывать предварительно 16 сентября.

О других премьерах "серого" проката пока неизвестно. Как известно, поставки фильмов из Казахстана сейчас остановлена, кинотеатры ищут новых поставщиков контента.