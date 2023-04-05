Александр Маршал рассказал, что молодые и взрослые артисты конфликтуют из-за сцены

По словам певца, сам он только рад, если на эстраде появляются новые таланты

05 апреля 2023, 14:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российский певец Александр Маршал рассказал о том, что молодые и взрослые артисты в стране конфликтуют из-за места на сцене. Его слова передаёт Пятый канал.

"Многих моих коллег обвиняют в том, что мы тормозим и не даём ход молодым, что мы заняли эту сцену, чтобы валили на пенсию и так далее", – заявил Маршал.

При этом он добавил, что поддерживает появление молодых талантов в России. Маршал считает, что хороший способ выявить новых звёзд – различные музыкальные конкурсы.