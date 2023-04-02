Константин Хабенский объявил о возвращении в кино
Актёр заявил, что пока не сможет брать большие роли
02 апреля 2023, 22:25, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Известный российский актёр Константин Хабенский объявил о возвращении в кино. Его слова передаёт портал 78.ru.
"Больших проектов пока нет, но маленькие заходы в те или иные фильмы я планирую осуществлять уже весной. Потихонечку нужно возвращаться и работать в кино", – сказал Хабенский.
Ранее актёр заявлял о том, что он уже "наснимался" и готов сосредоточиться на работе в театре, однако теперь он вновь появится на экранах.
При этом и о работе в театре Хабенский забывать не собирается.
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