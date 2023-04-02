Актёр заявил, что пока не сможет брать большие роли

02 апреля 2023, 22:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Известный российский актёр Константин Хабенский объявил о возвращении в кино. Его слова передаёт портал 78.ru.

"Больших проектов пока нет, но маленькие заходы в те или иные фильмы я планирую осуществлять уже весной. Потихонечку нужно возвращаться и работать в кино", – сказал Хабенский.

Ранее актёр заявлял о том, что он уже "наснимался" и готов сосредоточиться на работе в театре, однако теперь он вновь появится на экранах.

При этом и о работе в театре Хабенский забывать не собирается.