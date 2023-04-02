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Константин Хабенский объявил о возвращении в кино

Актёр заявил, что пока не сможет брать большие роли

02 апреля 2023, 22:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Известный российский актёр Константин Хабенский объявил о возвращении в кино. Его слова передаёт портал 78.ru.

"Больших проектов пока нет, но маленькие заходы в те или иные фильмы я планирую осуществлять уже весной. Потихонечку нужно возвращаться и работать в кино", – сказал Хабенский.

Ранее актёр заявлял о том, что он уже "наснимался" и готов сосредоточиться на работе в театре, однако теперь он вновь появится на экранах. 

При этом и о работе в театре Хабенский забывать не собирается.

Комментарии 2

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Гость

07:55:51 03-04-2023

Может, не надо? Нам сейчас и так не легко...

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Гость

09:57:58 03-04-2023

Деньги кончились. Михалков озвучивал, что у них до 300 тр. за съемочный день доходит.

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