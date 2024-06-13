Александр Михайлов приедет в Барнаул с концертом "Мы русские!"

Артист исполнит любимые песни советского кино, русские народные, казачьи и патриотические песни

13 июня 2024, 07:01, ИА Амител

Народный артист России Александр Михайлов посетит Барнаул с большим юбилейным концертом – ему исполнилось 80 лет. Актер выступит в театре драмы 25 ноября с программой "Мы русские!".

Михайлов исполнит любимые песни советского кино, русские народные, казачьи и патриотические, прочтет самые проникновенные стихи Пушкина, Есенина, Белого – великие произведения, которые живут вне времени. Кроме того, прозвучат стихи и песни современных авторов, которые стали для него путеводной звездой. Артист расскажет секреты съемок шедевров советского и российского кино "Любовь и голуби", "Мужики", "Змеелов", "Очарованный странник", кадры из которых дополнят картину зрительских воспоминаний.

Актер поведает наиболее сокровенные мысли и переживания, его боль и радость, жизненные принципы и истины человеческого бытия. И о военном детстве, и о глубоких драмах молодости, и о трудном выборе призвания.