Роман Костомаров выступит в Барнауле в "Ледовом шоу" Ильи Авербуха

На лед "Титов-Арены" выйдут мировые звезды фигурного катания

05 июня 2024, 10:30, ИА Амител

Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина / Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Фигурист Роман Костомаров выступит 12 октября в Барнауле на льду "Титов-Арены" в рамках юбилейного шоу Ильи Авербуха "20 лет успеха".

"За двадцать лет Илья Авербух раскрыл себя в разных ипостасях: как спортсмен, как продюсер, как режиссер-постановщик ледовых спектаклей и крупных церемоний, как тренер и, конечно же, как один из самых востребованных российских режиссеров. Вот уже двадцать лет он диктует моду в жанре ледовых спектаклей", – отметили организаторы шоу.

В рамках Большого юбилейного шоу на лед выйдет сам Илья Авербух и его друзья и коллеги: Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Оксана Домнина, Максим Шабалин.