НОВОСТИКультура

Роман Костомаров выступит в Барнауле в "Ледовом шоу" Ильи Авербуха

На лед "Титов-Арены" выйдут мировые звезды фигурного катания

05 июня 2024, 10:30, ИА Амител

Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина / Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина / Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Фигурист Роман Костомаров выступит 12 октября в Барнауле на льду "Титов-Арены" в рамках юбилейного шоу Ильи Авербуха "20 лет успеха".

"За двадцать лет Илья Авербух раскрыл себя в разных ипостасях: как спортсмен, как продюсер, как режиссер-постановщик ледовых спектаклей и крупных церемоний, как тренер и, конечно же, как один из самых востребованных российских режиссеров. Вот уже двадцать лет он диктует моду в жанре ледовых спектаклей", – отметили организаторы шоу.

В рамках Большого юбилейного шоу на лед выйдет сам Илья Авербух и его друзья и коллеги: Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Оксана Домнина, Максим Шабалин.

"Юбилейное шоу – это подведение предварительных итогов творческой жизни и благодарность всем зрителям за любовь, преданность и поддержку!" – подчеркнули организаторы.

В Барнауле с юбилейной программой выступит "самый красивый проект" Турецкого SOPRANO

По просьбам зрителей в программу "Нам 15 лет! НА БИС!" войдут всем полюбившиеся хиты
НОВОСТИКультура
Барнаул Афиша Хорошие новости фигурное катание Знаменитости

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

10:53:10 05-06-2024

А мне тяжело смотреть......

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

13:49:30 05-06-2024

именно такие люди, как Роман, должны мотивировать человечество, а не никчемные блогеры- инфоцыгане из соцсетей. от души желаю ему здоровья и новых достижений!
с удовольствием бы сходила на выступление, но работа не отпускает.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:53:57 05-06-2024

Гость (10:53:10 05-06-2024) А мне тяжело смотреть......... Тяжело конечно смотреть, но надо помнить, что Роман с детства в спорте, а у спортсменов дух и воля к победе (в том числе над обстоятельствами) - дай бог каждому. Главное, что он жив, есть у своей семьи и у нас, его поклонников. А то, что друзья и коллеги его так поддержали, достойно отдельного уважения.

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров