Роман Костомаров выступит в Барнауле в "Ледовом шоу" Ильи Авербуха
На лед "Титов-Арены" выйдут мировые звезды фигурного катания
05 июня 2024, 10:30, ИА Амител
Фигурист Роман Костомаров выступит 12 октября в Барнауле на льду "Титов-Арены" в рамках юбилейного шоу Ильи Авербуха "20 лет успеха".
"За двадцать лет Илья Авербух раскрыл себя в разных ипостасях: как спортсмен, как продюсер, как режиссер-постановщик ледовых спектаклей и крупных церемоний, как тренер и, конечно же, как один из самых востребованных российских режиссеров. Вот уже двадцать лет он диктует моду в жанре ледовых спектаклей", – отметили организаторы шоу.
В рамках Большого юбилейного шоу на лед выйдет сам Илья Авербух и его друзья и коллеги: Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Оксана Домнина, Максим Шабалин.
"Юбилейное шоу – это подведение предварительных итогов творческой жизни и благодарность всем зрителям за любовь, преданность и поддержку!" – подчеркнули организаторы.
10:53:10 05-06-2024
А мне тяжело смотреть......
13:49:30 05-06-2024
именно такие люди, как Роман, должны мотивировать человечество, а не никчемные блогеры- инфоцыгане из соцсетей. от души желаю ему здоровья и новых достижений!
с удовольствием бы сходила на выступление, но работа не отпускает.
13:53:57 05-06-2024
Гость (10:53:10 05-06-2024) А мне тяжело смотреть......... Тяжело конечно смотреть, но надо помнить, что Роман с детства в спорте, а у спортсменов дух и воля к победе (в том числе над обстоятельствами) - дай бог каждому. Главное, что он жив, есть у своей семьи и у нас, его поклонников. А то, что друзья и коллеги его так поддержали, достойно отдельного уважения.