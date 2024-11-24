НОВОСТИКультура

Александр Невский объявил о создании фильма по игре Serious Sam

Когда картина выйдет в прокат – неизвестно

24 ноября 2024, 20:30, ИА Амител

Обложка фильма "Серьезный Невский / Соцсети
Обложка фильма "Серьезный Невский / Соцсети

В своих социальных сетях актёр Александр Невский поделился информацией о том, что в настоящее время ведётся работа над сценарием для экранизации серии компьютерных игр Serious Sam под названием "Серьёзный Невский". В сообщении также был опубликован синопсис фильма и изображение, на котором актёр представлен в образе Серьёзного Невского.

"Земля вновь под угрозой полного уничтожения. Но на пути инопланетного монстра-диктатора и его армии кровожадных зомби встает Серьезный Невский. Сценарий в работе. Спасибо всем, кто не давал мне забыть об этом проекте!" – написал Невский. 

Процесс создания киноверсии игры "Серьезный Сэм" был приостановлен на неопределенный срок, но актер, озвучивавший главного героя, неоднократно заявлял о своем желании вернуться к работе. Однако дата выхода фильма остается неизвестной.


 

Кино

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

20:57:16 24-11-2024

Ну он фигни не снимет, абсолютли

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

21:24:10 24-11-2024

после критики от Бедкомедиана, не могу Невского воспринимать ни как актёра, ни как сценариста и т.п

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

21:46:05 24-11-2024

Он Курицын вообще-то, а фильмы его шлак, прачечная для отмывания денег.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:47:28 24-11-2024

С какой стати какой то дутик, по фамилии Курицин, называет себя Невским ?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

23:18:27 24-11-2024

уже жду обзора Бэдкомедиана)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:05:29 25-11-2024

Абсолютли!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:55:00 25-11-2024

надеюсь, государственные средства на это не выделяются

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:18:11 25-11-2024

Гость (05:55:00 25-11-2024) надеюсь, государственные средства на это не выделяются... его фильмы - таксебе, но они хотя бы окупаются, в отличие от тех, на которые выделяются средства фонда кино

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров