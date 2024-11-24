Александр Невский объявил о создании фильма по игре Serious Sam
Когда картина выйдет в прокат – неизвестно
24 ноября 2024, 20:30, ИА Амител
В своих социальных сетях актёр Александр Невский поделился информацией о том, что в настоящее время ведётся работа над сценарием для экранизации серии компьютерных игр Serious Sam под названием "Серьёзный Невский". В сообщении также был опубликован синопсис фильма и изображение, на котором актёр представлен в образе Серьёзного Невского.
"Земля вновь под угрозой полного уничтожения. Но на пути инопланетного монстра-диктатора и его армии кровожадных зомби встает Серьезный Невский. Сценарий в работе. Спасибо всем, кто не давал мне забыть об этом проекте!" – написал Невский.
Процесс создания киноверсии игры "Серьезный Сэм" был приостановлен на неопределенный срок, но актер, озвучивавший главного героя, неоднократно заявлял о своем желании вернуться к работе. Однако дата выхода фильма остается неизвестной.
20:57:16 24-11-2024
Ну он фигни не снимет, абсолютли
21:24:10 24-11-2024
после критики от Бедкомедиана, не могу Невского воспринимать ни как актёра, ни как сценариста и т.п
21:46:05 24-11-2024
Он Курицын вообще-то, а фильмы его шлак, прачечная для отмывания денег.
21:47:28 24-11-2024
С какой стати какой то дутик, по фамилии Курицин, называет себя Невским ?
23:18:27 24-11-2024
уже жду обзора Бэдкомедиана)
00:05:29 25-11-2024
Абсолютли!
05:55:00 25-11-2024
надеюсь, государственные средства на это не выделяются
10:18:11 25-11-2024
Гость (05:55:00 25-11-2024) надеюсь, государственные средства на это не выделяются... его фильмы - таксебе, но они хотя бы окупаются, в отличие от тех, на которые выделяются средства фонда кино