Александр Невский объявил о создании фильма по игре Serious Sam

Когда картина выйдет в прокат – неизвестно

24 ноября 2024, 20:30, ИА Амител

Обложка фильма "Серьезный Невский / Соцсети

В своих социальных сетях актёр Александр Невский поделился информацией о том, что в настоящее время ведётся работа над сценарием для экранизации серии компьютерных игр Serious Sam под названием "Серьёзный Невский". В сообщении также был опубликован синопсис фильма и изображение, на котором актёр представлен в образе Серьёзного Невского.

"Земля вновь под угрозой полного уничтожения. Но на пути инопланетного монстра-диктатора и его армии кровожадных зомби встает Серьезный Невский. Сценарий в работе. Спасибо всем, кто не давал мне забыть об этом проекте!" – написал Невский.

Процесс создания киноверсии игры "Серьезный Сэм" был приостановлен на неопределенный срок, но актер, озвучивавший главного героя, неоднократно заявлял о своем желании вернуться к работе. Однако дата выхода фильма остается неизвестной.



