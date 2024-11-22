Она расскажет о молодом Геральте

22 ноября 2024, 11:50, ИА Амител

Скриншот из игры "Ведьмак 3: Дикая Охота" / Steam

Новая книга по "Ведьмаку" Анджея Сапковского получила название "Перекресток воронов" и расскажет о приключениях молодого Геральта.

Как сообщает Redanian Intelligence, произведение выйдет в Польше 29 ноября в бумажном формате и 1 декабря – в цифровом.

В Сети уже появилась обложка предстоящей книги:

Обложка книги "Ведьмак: Перекресток воронов" / Фото: SuperNOWA

Когда роман получит русский перевод, пока неизвестно.

"Перекресток воронов" станет первым за 11 лет произведением Сапковского по "Ведьмаку" – последняя на сегодня книга "Сезон гроз" вышла в 2013-м.