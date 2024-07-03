Александр Невзоров* и его супруга признаны экстремистами

Их деятельность запретили на территории России

03 июля 2024, 13:30, ИА Амител

Александр Невзоров / Скриншот из видео: YouTube

В Санкт-Петербурге суд признал журналиста Александра Невзорова* и его жену Лидию экстремистским объединением. Их деятельность на территории РФ запрещена, сообщает ТАСС.

Также суд обратил имущество Невзоровых в доход государства. У супругов изъяли три земельных участка, здание и жилой дом в поселке Лисий Нос, автомобиль Hyundai Equus Centennial и 25% уставного капитала компании "Питер-техпроект – новые ресурсы".

Иск к Невзоровым был подан в начале мая прокурором Санкт-Петербурга в защиту интересов государства и неопределенного круга лиц.

В 2022 году Александра Невзорова признали иностранным агентом. А в 2023-м его заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки и объявили в розыск. Сейчас журналист живет за границей.

* Лицо, выполняющее функции иноагента в России