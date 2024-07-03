Александр Невзоров* и его супруга признаны экстремистами
Их деятельность запретили на территории России
03 июля 2024, 13:30, ИА Амител
В Санкт-Петербурге суд признал журналиста Александра Невзорова* и его жену Лидию экстремистским объединением. Их деятельность на территории РФ запрещена, сообщает ТАСС.
Также суд обратил имущество Невзоровых в доход государства. У супругов изъяли три земельных участка, здание и жилой дом в поселке Лисий Нос, автомобиль Hyundai Equus Centennial и 25% уставного капитала компании "Питер-техпроект – новые ресурсы".
Иск к Невзоровым был подан в начале мая прокурором Санкт-Петербурга в защиту интересов государства и неопределенного круга лиц.
В 2022 году Александра Невзорова признали иностранным агентом. А в 2023-м его заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки и объявили в розыск. Сейчас журналист живет за границей.
* Лицо, выполняющее функции иноагента в России
14:10:09 03-07-2024
Всегда думал, что экстремисты не, кто взрывает дома и берет заложников...
14:35:26 03-07-2024
Гость (14:10:09 03-07-2024) Всегда думал, что экстремисты не, кто взрывает дома и берет ... Вы просто политически безграмотны.
14:36:05 03-07-2024
Гость (14:10:09 03-07-2024) Всегда думал, что экстремисты не, кто взрывает дома и берет ... Ты путаешь с террористами.
15:25:43 03-07-2024
Во времена всеобщей лжи говорить правду считается экстремизмом
11:35:49 04-07-2024
Гость (15:25:43 03-07-2024) Во времена всеобщей лжи говорить правду считается экстремизм... ну вот вы лжете тоже
07:56:07 04-07-2024
Такую гадливую лживую особь как эта жеманная Н,ещё поискать надо.Давно скалась.
11:35:14 04-07-2024
давно пора, настолько озлобленный псих, чепопало говорит с самого появления на тв, лучше бы своими конями занимался, предатель