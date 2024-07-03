НОВОСТИОбщество

Александр Невзоров* и его супруга признаны экстремистами

Их деятельность запретили на территории России

03 июля 2024, 13:30, ИА Амител

Александр Невзоров / Скриншот из видео: YouTube
Александр Невзоров / Скриншот из видео: YouTube

В Санкт-Петербурге суд признал журналиста Александра Невзорова* и его жену Лидию экстремистским объединением. Их деятельность на территории РФ запрещена, сообщает ТАСС.

Также суд обратил имущество Невзоровых в доход государства. У супругов изъяли три земельных участка, здание и жилой дом в поселке Лисий Нос, автомобиль Hyundai Equus Centennial и 25% уставного капитала компании "Питер-техпроект – новые ресурсы".

Иск к Невзоровым был подан в начале мая прокурором Санкт-Петербурга в защиту интересов государства и неопределенного круга лиц.

В 2022 году Александра Невзорова признали иностранным агентом. А в 2023-м его заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки и объявили в розыск. Сейчас журналист живет за границей.

* Лицо, выполняющее функции иноагента в России

громкое дело иноагенты

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

14:10:09 03-07-2024

Всегда думал, что экстремисты не, кто взрывает дома и берет заложников...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:35:26 03-07-2024

Гость (14:10:09 03-07-2024) Всегда думал, что экстремисты не, кто взрывает дома и берет ... Вы просто политически безграмотны.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:36:05 03-07-2024

Гость (14:10:09 03-07-2024) Всегда думал, что экстремисты не, кто взрывает дома и берет ... Ты путаешь с террористами.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:25:43 03-07-2024

Во времена всеобщей лжи говорить правду считается экстремизмом

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:35:49 04-07-2024

Гость (15:25:43 03-07-2024) Во времена всеобщей лжи говорить правду считается экстремизм... ну вот вы лжете тоже

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:56:07 04-07-2024

Такую гадливую лживую особь как эта жеманная Н,ещё поискать надо.Давно скалась.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:35:14 04-07-2024

давно пора, настолько озлобленный псих, чепопало говорит с самого появления на тв, лучше бы своими конями занимался, предатель

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров