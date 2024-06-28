Историка Тамару Эйдельман* подозревают в реабилитации нацизма
В отношении блогера возбудили уголовное дело
28 июня 2024, 22:40, ИА Амител
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении историка и блогера Тамары Эйдельман*. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на прокуратуру Москвы.
Ранее Эйдельман* опубликовала в своем блоге видео, в котором проявила явное неуважение ко Дню воинской славы России, а также оскорбляющие память защитников Отечества. Прокуратура тогда намеревалась возбудить уголовное дело.
Напомним, что Эйдельман* уехала из России в 2022 году. В сентябре того же года ее объявили иностранным агентом. Через полтора года ее оштрафовали за то, что она не уведомляет в своих блогах о статусе иностранного агента.
* Признана Минюстом РФ иностранным агентом
23:27:57 28-06-2024
Ни че страшного, историю пишут не историки
10:20:11 29-06-2024
Что надо знать об этой Эйдельманше, то что она сказала, что Ельцин искренне боролся с привилегиями…. Ну не тварь ли она после этого? Что ещё надо знать о ней?
17:50:57 29-06-2024
Барнаул (10:20:11 29-06-2024) Что надо знать об этой Эйдельманше, то что она сказала, что ... Просто... её не надо знать!
И всё...