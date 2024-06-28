НОВОСТИПроисшествия

Историка Тамару Эйдельман* подозревают в реабилитации нацизма

В отношении блогера возбудили уголовное дело

28 июня 2024, 22:40, ИА Амител

Тамара Эйдельман* / Кадр из видео: YouTube
Тамара Эйдельман* / Кадр из видео: YouTube

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении историка и блогера Тамары Эйдельман*. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на прокуратуру Москвы.

Ранее Эйдельман* опубликовала в своем блоге видео, в котором проявила явное неуважение ко Дню воинской славы России, а также оскорбляющие память защитников Отечества. Прокуратура тогда намеревалась возбудить уголовное дело.

Напомним, что Эйдельман* уехала из России в 2022 году. В сентябре того же года ее объявили иностранным агентом. Через полтора года ее оштрафовали за то, что она не уведомляет в своих блогах о статусе иностранного агента.

* Признана Минюстом РФ иностранным агентом

Происшествия

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

23:27:57 28-06-2024

Ни че страшного, историю пишут не историки

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Барнаул

10:20:11 29-06-2024

Что надо знать об этой Эйдельманше, то что она сказала, что Ельцин искренне боролся с привилегиями…. Ну не тварь ли она после этого? Что ещё надо знать о ней?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:50:57 29-06-2024

Барнаул (10:20:11 29-06-2024) Что надо знать об этой Эйдельманше, то что она сказала, что ... Просто... её не надо знать!
И всё...

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров