Историка Тамару Эйдельман* подозревают в реабилитации нацизма

В отношении блогера возбудили уголовное дело

28 июня 2024, 22:40, ИА Амител

Тамара Эйдельман* / Кадр из видео: YouTube

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении историка и блогера Тамары Эйдельман*. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на прокуратуру Москвы.

Ранее Эйдельман* опубликовала в своем блоге видео, в котором проявила явное неуважение ко Дню воинской славы России, а также оскорбляющие память защитников Отечества. Прокуратура тогда намеревалась возбудить уголовное дело.

Напомним, что Эйдельман* уехала из России в 2022 году. В сентябре того же года ее объявили иностранным агентом. Через полтора года ее оштрафовали за то, что она не уведомляет в своих блогах о статусе иностранного агента.

* Признана Минюстом РФ иностранным агентом