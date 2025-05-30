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Александр Овечкин планирует вернуться в Москву по истечении контракта в НХЛ

Хоккеист будет выступать за московское "Динамо"

30 мая 2025, 22:40, ИА Амител

Александр Овечкин / Фото: трансляция матча "Вашингтон Кэпиталз" и "Нью-Йорк Айлендерс"
Александр Овечкин / Фото: трансляция матча "Вашингтон Кэпиталз" и "Нью-Йорк Айлендерс"

Российский хоккеист Александр Овечкин вернется в Россию по истечении контракта с клубом НХЛ "Вашингтон Кэпиталз". Об этом сообщила его супруга Анастасия Шубская в интервью изданию "Аргументы и факты".

"У Александра еще контракт на год. Поэтому следующий сезон мы отыграем и уже после полетим жить обратно в Москву, к себе на родину. Мы останемся в России", – рассказала Шубская.

Контракт российского форварда с "Вашингтоном" истекает по завершении сезона 2026/2027. Ранее стало известно, что Овечкин сможет продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге. Он планирует выступать за московское "Динамо".

Александр Овечкин выступает за "Вашингтон Кэпиталз" с 2005 года. В 2018 году форвард в составе клуба стал обладателем Кубка Стэнли. 7 апреля 2025 года он побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах и опередил канадца Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу. В данный момент рекорд Овечкина – 897 шайб.

Александр Овечкин / Фото: vk.com/alex__ovechkin

"Мы сделали это!" Рекорд Овечкина вдохновил россиян и покорежил от ненависти русофобов

Наблюдатели оценили спорт и политику в рекорде Овечкина. Причем у достижения российского хоккеиста были скептики, но сейчас нашлись и недоброжелатели
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США Россия Хоккей Спорт

Комментарии 11

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Гость

23:19:13 30-05-2025

Через год Бутина не родит, ей вольную подпишут
И место депутатское освободится
Приезжай Саня!

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Гость

06:35:02 31-05-2025

Орлы жившие на воле, в не воле не живут, а приспосабливаются.

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Гость

08:05:08 31-05-2025

Гость (06:35:02 31-05-2025) Орлы жившие на воле, в не воле не живут, а приспосабливаются... То же и хоккеистов))

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Гость

09:11:34 31-05-2025

Гость (06:35:02 31-05-2025) Орлы жившие на воле, в не воле не живут, а приспосабливаются... Вы сочинитель пословиц?

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Гость

08:15:26 31-05-2025

Депутатом будет...

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гость

10:10:05 31-05-2025

Гость (08:15:26 31-05-2025) Депутатом будет...... От ЕР конечно же

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Гость

16:55:22 31-05-2025

гость (10:10:05 31-05-2025) От ЕР конечно же... Бывший навальновец? За каким регионом присматривали?Держитесь,заграница нам поможет.

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Гость

16:50:04 31-05-2025

Гость (08:15:26 31-05-2025) Депутатом будет...... Вряд ли. Кто в рекламе засветился, депутатом не быть.

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Гость

08:15:45 31-05-2025

Ну не детским же тренером

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russkiy

10:09:16 31-05-2025

Будет депутатом и доверенным лицом сами знаете кого

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Гость

10:55:24 31-05-2025

Наесться не может, булимия?

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