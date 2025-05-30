Хоккеист будет выступать за московское "Динамо"

30 мая 2025, 22:40, ИА Амител

Александр Овечкин / Фото: трансляция матча "Вашингтон Кэпиталз" и "Нью-Йорк Айлендерс"

Российский хоккеист Александр Овечкин вернется в Россию по истечении контракта с клубом НХЛ "Вашингтон Кэпиталз". Об этом сообщила его супруга Анастасия Шубская в интервью изданию "Аргументы и факты".

"У Александра еще контракт на год. Поэтому следующий сезон мы отыграем и уже после полетим жить обратно в Москву, к себе на родину. Мы останемся в России", – рассказала Шубская.

Контракт российского форварда с "Вашингтоном" истекает по завершении сезона 2026/2027. Ранее стало известно, что Овечкин сможет продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге. Он планирует выступать за московское "Динамо".

Александр Овечкин выступает за "Вашингтон Кэпиталз" с 2005 года. В 2018 году форвард в составе клуба стал обладателем Кубка Стэнли. 7 апреля 2025 года он побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах и опередил канадца Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу. В данный момент рекорд Овечкина – 897 шайб.