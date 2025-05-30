Александр Овечкин планирует вернуться в Москву по истечении контракта в НХЛ
Хоккеист будет выступать за московское "Динамо"
30 мая 2025, 22:40, ИА Амител
Российский хоккеист Александр Овечкин вернется в Россию по истечении контракта с клубом НХЛ "Вашингтон Кэпиталз". Об этом сообщила его супруга Анастасия Шубская в интервью изданию "Аргументы и факты".
"У Александра еще контракт на год. Поэтому следующий сезон мы отыграем и уже после полетим жить обратно в Москву, к себе на родину. Мы останемся в России", – рассказала Шубская.
Контракт российского форварда с "Вашингтоном" истекает по завершении сезона 2026/2027. Ранее стало известно, что Овечкин сможет продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге. Он планирует выступать за московское "Динамо".
Александр Овечкин выступает за "Вашингтон Кэпиталз" с 2005 года. В 2018 году форвард в составе клуба стал обладателем Кубка Стэнли. 7 апреля 2025 года он побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах и опередил канадца Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу. В данный момент рекорд Овечкина – 897 шайб.
23:19:13 30-05-2025
Через год Бутина не родит, ей вольную подпишут
И место депутатское освободится
Приезжай Саня!
06:35:02 31-05-2025
Орлы жившие на воле, в не воле не живут, а приспосабливаются.
08:05:08 31-05-2025
Гость (06:35:02 31-05-2025) Орлы жившие на воле, в не воле не живут, а приспосабливаются... То же и хоккеистов))
09:11:34 31-05-2025
Гость (06:35:02 31-05-2025) Орлы жившие на воле, в не воле не живут, а приспосабливаются... Вы сочинитель пословиц?
08:15:26 31-05-2025
Депутатом будет...
10:10:05 31-05-2025
Гость (08:15:26 31-05-2025) Депутатом будет...... От ЕР конечно же
16:55:22 31-05-2025
гость (10:10:05 31-05-2025) От ЕР конечно же... Бывший навальновец? За каким регионом присматривали?Держитесь,заграница нам поможет.
16:50:04 31-05-2025
Гость (08:15:26 31-05-2025) Депутатом будет...... Вряд ли. Кто в рекламе засветился, депутатом не быть.
08:15:45 31-05-2025
Ну не детским же тренером
10:09:16 31-05-2025
Будет депутатом и доверенным лицом сами знаете кого
10:55:24 31-05-2025
Наесться не может, булимия?