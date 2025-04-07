"Мы сделали это!" Рекорд Овечкина вдохновил россиян и покорежил от ненависти русофобов

Наблюдатели оценили спорт и политику в рекорде Овечкина. Причем у достижения российского хоккеиста были скептики, но сейчас нашлись и недоброжелатели

07 апреля 2025, 12:18, ИА Амител

Александр Овечкин / Фото: vk.com/alex__ovechkin

Рекорд российского хоккеиста Александра Овечкина, побившего в играх североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "вечное" (так его называли в свое время) достижение легендарного Уэйна Гретцки, стал для наблюдателей поводом оценить случившееся не только с точки зрения спорта, но и политики. В этом убедился amic.ru, ознакомившись с некоторыми откликами.

Ворота защищал россиянин

Выступающий за команду "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин 6 апреля забросил рекордную шайбу в ворота противников из "Нью-Йорк Айлендерс" в середине второго периода. Этот рекорд стал главным событием матча, несмотря на то, что "Айлендерс" в этом поединке одержал победу со счетом 4:1.

Между прочим, ворота нью-йоркского клуба защищал россиянин Илья Сорокин, до этого не пропустивший от Овечкина ни одной шайбы. Вторым вратарем "Айлендерс" является также россиянин Семен Варламов.

Таким образом, Овечкин за свою карьеру в НХЛ забросил 895 шайб в 1487 матчах, став единоличным рекордсменом лиги, обойдя канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, поразившего ворота соперников 894 раза в 1487 матчах на протяжении своей карьеры.

Справка



Уэйн Дуглас Гретцки – канадский хоккеист, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли (высшей награды НХЛ), он три раза становился обладателем Кубка Канады. Самый результативный игрок в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), учитывая систему "гол плюс пас" (заброшенные шайбы плюс голевые передачи). Профессиональную хоккейную карьеру начал в конце 1970-х, закончил в 1999 году.

Выступал за клубы "Эдмонтон Ойлерз", "Лос-Анджелес Кингз", "Сент-Луис Блюз" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Установил за свою карьеру 61 рекорд, подавляющее большинство из которых никто не повторил.

Играл за сборную Канады начиная с юниорской и молодежной сборных. Выступил на чемпионате мира 1982 года, стал бронзовым призером. В 1999 году был включен в Зал хоккейной славы.

После завершения выступлений на хоккейной площадке Гретцки был генеральным менеджером сборной Канады (в 2002-м), затем несколько лет тренировал команду "Финикс Койотс" (2005–2009). С 2023 года является спортивным аналитиком телеканала TNT (не путать с российским ТНТ).

Сам Овечкин обратился после своего достижения к болельщикам со словами: "Русские, мы сделали это!" Тем самым он подчеркнул свою национальную принадлежность.

"Новый король лиги"

"Суперзвезда НХЛ Александр Овечкин – новый король лиги по голам!" – ликует американская газета New York Post.

Издание замечает, что российский хоккеист "мог бы побить рекорд еще в феврале, если бы не перелом ноги".

В публикации отмечается, что "Гретцки владел рекордом 31 год и уже несколько лет болел за Овечкина, чтобы тот превзошел его достижение".

При этом знаменитый канадец "поздравил Алекса Овечкина во время воскресной церемонии на льду, они обменялись рукопожатиями и обнялись", сообщает New York Post.

Кстати, у легендарного Гретцки есть русские предки. Его дед, Терентий Лаврентьевич Грецкий, в начале ХХ века перебрался в Канаду – он родился в селе Огдемер Кобринского уезда Гродненской губернии Российской империи, ныне это Брестская область в Белоруссии. Уже в Канаде он женился на уроженке города Подгайцы (Австро-Венгрия), ныне расположенном в Тернопольской области Украины.

На русские корни Гретцки обращает внимание политолог Сергей Марков.

"То есть Гретцки на четверть русский. Вспомнил об этом Гретцки сейчас, сказав, что русский дедушка был бы рад, если бы узнал, что великий рекорд его внука превзошел именно русский парень. А Гретцки вспомнил о своем русском дедушке – потому что уже не боится признать свои русские корни. Потому что Россия вырывается из "культуры отмены". А вырывается, потому что оказалось, что Россию отменить у них, у Запада, опять не получилось. Потому что русский солдат в Донбассе и в Новороссии не позволил прокси армии НАТО отменить Россию! Россия не отменяется!" – написал Марков в своем телеграм-канале.

Желчный Гашек

"Ну и денек выдался, а? Как я всегда говорил, это командный вид спорта, и без моих ребят – всей организации, болельщиков, тренеров – я бы никогда не стоял здесь, и, очевидно, я бы никогда не достиг этого. Так что, ребята, большое вам спасибо", – сказал Овечкин во время церемонии на льду, об этом сообщает сайт НХЛ.

Стоит заметить, что не все хоккеисты, как Уэйн Гретцки, порадовались достижению Овечкина. Чешский вратарь Доминик Гашек (кстати, выступавший в 2010–2011 гг. за московский "Спартак" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ)), желчно прокомментировал случившееся СМИ:

"Гражданин России, никогда не осуждавший [специальную военную операцию], побил рекорд НХЛ. Мы точно знаем, что НХЛ позволила ему делать это и поддерживала, поэтому лига несет ответственность".

Знаменитый советский голкипер Владислав Третьяк напомнил, что летом 2024 года он встречался с Александром Овечкиным.

"Обсуждали его игру и путь к рекорду. Я видел, как серьезно он настроен, как тщательно готовится к хоккейному сезону. И не сомневался, что рекорд будет побит. Овечкин – именно тот хоккеист, который должен был превзойти Гретцки. А его путь к грандиозному достижению подает пример целеустремленности, спортивного мужества и блестящих способностей реализовать весь свой огромный талант", – заявил Третьяк каналу "Матч ТВ".

Зак неверующий

Интересно, что не так давно было немало скептиков, не веривших, что Александр Овечкин сможет установить рекорд НХЛ. Один из них – астролог Борис Зак – в декабре 2024-го пророчил порталу Sport24:

"Могу сделать вывод, что в 2025 году Александру вряд ли удастся превзойти рекорд Уэйна Гретцки. И одна из наиболее вероятных причин – это изменение карьерных приоритетов Александра. Высока вероятность, что в 2025 году хоккеист решит заняться тренерской карьерой и сделает это направление приоритетным для себя".

Один из лучших американских хоккеистов Энди Стрикленд также сомневался в декабре 2023-го.

"Я думал об этом. Ненавижу, что говорю это, но он не догонит Гретцки", – процитировал портал Championat.com его высказывание в эфире подкаста The Cam & Strick Podcast.

"Рекорд Овечкина говорит нам о том, что великим может стать любой. Будь твоя мать волейболисткой, отец – футбиком, а может, они продавец овощей и полицейский. Чудеса случаются, если ты в них веришь и идешь вперед", – написала в своем телеграм-канале Ксения Собчак.

Достижение Овечкина высоко оценил и бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

"Наш российский игрок побил этот рекорд, который очень долго держался. Человек после такого рекорда становится номером один. А он тем более всех этих рекордов набрал целую кучу. И еще один взял, который будет на самом верху. Я думаю, что ничего не было сложного на пути к рекорду, иначе он просто не дошел бы до него. Он талантливый парень, он играл, получал удовольствие и дарил его людям на трибунах. И все это складывалось в одно целое. Вот он и достиг этой высоты", – заявил Крикунов "РБК-спорт".

"Русофобов корчит, это прекрасно"

Самой сильной "мягкой силой в мире" назвал достижение Александра Овечкина политолог, блогер Сергей Колясников.

"Сотни миллионов людей во всем мире увидят это видео (с обращением Овечкина после рекорда). И услышат его слова. И то, что Александр был и остается русским, планирует вернуться в Россию, в родное "Динамо" – они увидят тоже. НХЛ уже сменила логотипы на официальных каналах в честь Овечкина. Страшно корежит русофобов в Европе, корчит от ненависти Украину. И это прекрасно", – написал Колясников в своем телеграм-канале.

"Александр Великий" выиграл со сборной России три золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. То есть почти все последние победы отечественного хоккея, так или иначе, связаны с его именем. Он всегда приезжал в сборную при первой же возможности", – напоминает в своем телеграм-канале политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

Он подчеркнул, что свой спортивный долг Родине Овечкин отдал сполна, при этом спортсмен никогда и ни одного высказывания против России себе не позволял.