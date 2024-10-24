Александр Петров заявил, что мечтает сняться в фильме Квентина Тарантино

Он считает, что близок режиссеру по духу

24 октября 2024, 19:32, ИА Амител

Александр Петров / Кадр из промо к фильму "Лед 3"

Актер Александр Петров выразил желание сотрудничать с американским режиссером Квентином Тарантино. Об этом он заявил "Ведомостям".

"В нем есть самобытность, он ни на кого не похож. Мне кажется, мы близки по духу", – признался актер.

Александр Петров стал известен широкой публике после выхода сериала "Полицейский с Рублевки" в 2016 году. В его фильмографии уже более 70 работ.

Он снимался в таких фильмах, как "Лед", "Метод", "Текст", "Притяжение" и "Сто лет тому вперед".