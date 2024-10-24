Александр Петров заявил, что мечтает сняться в фильме Квентина Тарантино
Он считает, что близок режиссеру по духу
24 октября 2024, 19:32, ИА Амител
Александр Петров / Кадр из промо к фильму "Лед 3"
Актер Александр Петров выразил желание сотрудничать с американским режиссером Квентином Тарантино. Об этом он заявил "Ведомостям".
"В нем есть самобытность, он ни на кого не похож. Мне кажется, мы близки по духу", – признался актер.
Александр Петров стал известен широкой публике после выхода сериала "Полицейский с Рублевки" в 2016 году. В его фильмографии уже более 70 работ.
Он снимался в таких фильмах, как "Лед", "Метод", "Текст", "Притяжение" и "Сто лет тому вперед".
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