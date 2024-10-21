Анна Седокова разводится с латвийским баскетболистом

Последние месяцы певица и спортсмен жили в разных городах

21 октября 2024, 15:42, ИА Амител

Разрыв отношений / Фото: unsplash.com / Kelly Sikkema

Певица Анна Седокова разводится латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Как сообщает Telegram-канал Shot, исполнительница подала заявление в мировой суд о расторжении брака – на прошлой неделе его зарегистрировали.

Седокова и Тимма в последнее время жили в разных городах. Супруги неоднократно расходились, но после снова начинали встречаться. В этот раз они приняли окончательное решение.

Седокова заявляла, что у нее в отношениях с баскетболистом "все сложно". Тимма же обращался с критикой к своей супруге.

"Не верю ни единому твоему слову. Все, что мы строили, папа, мама, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует", – писал он.

Напомним, что Седокова и Тимма в браке с 2020 года. Для певицы это уже третье замужество, а баскетболист был женат до исполнительницы один раз.