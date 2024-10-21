Анна Седокова разводится с латвийским баскетболистом
Последние месяцы певица и спортсмен жили в разных городах
21 октября 2024, 15:42, ИА Амител
Певица Анна Седокова разводится латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Как сообщает Telegram-канал Shot, исполнительница подала заявление в мировой суд о расторжении брака – на прошлой неделе его зарегистрировали.
Седокова и Тимма в последнее время жили в разных городах. Супруги неоднократно расходились, но после снова начинали встречаться. В этот раз они приняли окончательное решение.
Седокова заявляла, что у нее в отношениях с баскетболистом "все сложно". Тимма же обращался с критикой к своей супруге.
"Не верю ни единому твоему слову. Все, что мы строили, папа, мама, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует", – писал он.
Напомним, что Седокова и Тимма в браке с 2020 года. Для певицы это уже третье замужество, а баскетболист был женат до исполнительницы один раз.
15:45:24 21-10-2024
очень важно- держите нас в курсях
15:55:35 21-10-2024
Гость (15:45:24 21-10-2024) очень важно- держите нас в курсях... Свежие сводки с любовного фронта поющих трусов.
16:16:07 21-10-2024
кто такая эта седокова и что она спела такого?
17:39:22 21-10-2024
А если серьезно, это действительно кому-то интересно?