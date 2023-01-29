Глава алтайского парламента рассказал, как проходят довыборы в АКЗС
Он призвал жителей Каменского и Крутихинского районов принять участие в голосовании
29 января 2023, 13:05, ИА Амител
Более 600 избирателей Каменского и Крутихинского районов уже проголосовали на дополнительных выборах депутата Алтайского краевого Заксобрания по округу № 5. По данным регионального избиркома, к 12 часам участие в выборах принял 2661 избиратель (5,99% от числа внесённых в списки).
Все участки работают в штатном режиме. Секретарь регионального отделения "Единой России", председатель АКЗС Александр Романенко отметил, что открытость процесса голосования обеспечивают наблюдатели от партий и кандидатов.
"Обстановка на участках спокойная. Самое главное, должна быть обеспечена легитимность голосования и, конечно, свобода волеизъявления каждого жителя", – сказал Романенко.
Он добавил, что небольшая по меркам края кампания привлекла внимание большинства политических сил. Председатель АКЗС призвал жителей Каменского и Крутихинского районов проголосовать.
"В выборах принимают участие пять кандидатов, идёт конкурентная борьба. Уверен, что каменцы и крутихинцы найдут возможность сегодня прийти на избирательные участки и проголосовать. От вашего голоса зависит будущее территорий", – сказал секретарь пресс-службе ЕР.
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