Глава алтайского парламента рассказал, как проходят довыборы в АКЗС

Он призвал жителей Каменского и Крутихинского районов принять участие в голосовании

29 января 2023, 13:05, ИА Амител

Фото: er.ru

Более 600 избирателей Каменского и Крутихинского районов уже проголосовали на дополнительных выборах депутата Алтайского краевого Заксобрания по округу № 5. По данным регионального избиркома, к 12 часам участие в выборах принял 2661 избиратель (5,99% от числа внесённых в списки).

Все участки работают в штатном режиме. Секретарь регионального отделения "Единой России", председатель АКЗС Александр Романенко отметил, что открытость процесса голосования обеспечивают наблюдатели от партий и кандидатов.

"Обстановка на участках спокойная. Самое главное, должна быть обеспечена легитимность голосования и, конечно, свобода волеизъявления каждого жителя", – сказал Романенко.

Он добавил, что небольшая по меркам края кампания привлекла внимание большинства политических сил. Председатель АКЗС призвал жителей Каменского и Крутихинского районов проголосовать.