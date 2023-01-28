Электронное голосование может появиться на выборах губернатора Алтайского края

Окончательное решение необходимо согласовать с ЦИК РФ

28 января 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: cikrf.ru

Вопрос по применению дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах губернатора Алтайского края в сентябре 2023 года пока остаётся открытым. Окончательное решение после согласования с Центризбиркомом может быть принято в апреле-мае. Об этом на пресс-конференции 27 января рассказала руководитель краевой избирательной комиссии Ирина Акимова.

По словам Акимовой, в Алтайском крае вопрос применения дистанционного электронного голосования пока не рассматривается. Избирком изучает данный вопрос, в том числе анализирует опыт регионов, которые ранее задействовали ДЭГ на выборах губернатора. В Сибири первопроходцем стала Томская область в 2022 году. В частности, краевой избирком намерен провести консультации на данный счёт с Минцифры Алтайского края, а также проанализировать мнения политпартий и рядовых избирателей. Ранее о своём несогласии с потенциальным использованием ДЭГ заявили алтайские коммунисты. "Красные" считают, что применение ДЭГ делает выборы "непрозрачными".

Вместе с тем председатель КИК отметила, что ДЭГ – это один из возможных способов голосования. Даже в случае положительного решения электронное голосование не отменит традиционного волеизъявления на участках. Избиратель будет сам вправе выбрать удобный ему способ участия в выборах. В любом случае окончательное решение по применению ДЭГ на губернаторских выборах крайизбирком примет по согласованию с ЦИК РФ.

Напомним, выборы губернатора Алтайского края запланированы на 10 сентября. Они могут обойтись бюджету в 350 млн рублей.