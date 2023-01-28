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Электронное голосование может появиться на выборах губернатора Алтайского края

Окончательное решение необходимо согласовать с ЦИК РФ

28 января 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: cikrf.ru
Фото: cikrf.ru

Вопрос по применению дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах губернатора Алтайского края в сентябре 2023 года пока остаётся открытым. Окончательное решение после согласования с Центризбиркомом может быть принято в апреле-мае. Об этом на пресс-конференции 27 января рассказала руководитель краевой избирательной комиссии Ирина Акимова.

По словам Акимовой, в Алтайском крае вопрос применения дистанционного электронного голосования пока не рассматривается. Избирком изучает данный вопрос, в том числе анализирует опыт регионов, которые ранее задействовали ДЭГ на выборах губернатора. В Сибири первопроходцем стала Томская область в 2022 году. В частности, краевой избирком намерен провести консультации на данный счёт с Минцифры Алтайского края, а также проанализировать мнения политпартий и рядовых избирателей. Ранее о своём несогласии с потенциальным использованием ДЭГ заявили алтайские коммунисты. "Красные" считают, что применение ДЭГ делает выборы "непрозрачными".

Вместе с тем председатель КИК отметила, что ДЭГ – это один из возможных способов голосования. Даже в случае положительного решения электронное голосование не отменит традиционного волеизъявления на участках. Избиратель будет сам вправе выбрать удобный ему способ участия в выборах. В любом случае окончательное решение по применению ДЭГ на губернаторских выборах крайизбирком примет по согласованию с ЦИК РФ.

Напомним, выборы губернатора Алтайского края запланированы на 10 сентября. Они могут обойтись бюджету в 350 млн рублей.

Фото: akzs.ru

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Комментарии 9

  • А призовые за участие как получать?
    28 января, Гость   Ответить
  • Огласите список вопросов которые решает губернатор? Может если мы теперь можем дистанционно, мгновенно голосовать за или против него, может мы сможем с таким же успехом голосовать за или против по тем вопросам которые он должен решить!? Может подумать о исключении посредника в этой простой цепи принятия решения о нас же?
    28 января, Гость   Ответить
  • Гость, боюсь старшим ребятам из Москвы ваше голосование не подойдёт
    28 января, Гость   Ответить
  • Да нет у нас никаких выборов. Все решает административный ресурс.
    28 января, Гость   Ответить
  • Едва ли он теперь, когда нибудь уйдет. Сия мессия для нас вечна, настолько вечна, что мир и то менее вечен.
    28 января, Гость   Ответить
  • Электронное голосование это ведь паспортные данные надо указать будет , прям лазейка для мошенников потом использовать эти паспортные данные , не каждый защищён от вирусов троянов и червей чтоб участвовать в электронном голосовании . До тех пор пока не изобретут подтверждение личности достоверное утверждать некое в электронном виде ерунда всё это . ( Надо что-то типа ДЫХНУТЬ В АЛКОТЕСТЕР чтоб подтвердить свою личность для голосования в электронном виде . )
    28 января, Гость   Ответить
  • А если произойдёт в электронном виде похищение паспортных данных на электронном голосовании , придётся обвинения делать в адрес работников УФСБ и ГУМВД что сами не предотвратили опасного явления утраты паспортных данных заблаговременно официально выразив позицию что нельзя использовать такой вид голосования . Бездействовали окажется при навязывании опасности и явной угрозы гражданам работники УФСБ и ГУМВД . Безопасность (по толковому словарю ) отсутствие опасности . Электронное голосование это не про безопасность .
    28 января, Гость   Ответить
  • Уже не знают какую ещё аферу выдумать, лишь бы не оторвали от кормушки
    29 января, Гость   Ответить
  • Конечно введут, так ещё легче обеспечить нужный губернатору результат.
    29 января, Гость   Ответить
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