Александр Терентьев подключил прокуратуру к решению проблем с капремонтом многоэтажек

Жители Барнаула и Новоалтайска вместо ремонта получают лишь отписки

14 декабря 2023, 17:15, ИА Амител

Жалоба / Фото: pressfoto / freepik.com

К депутату Госдумы Александру Терентьеву обратились жители Барнаула и Новоалтайска с жалобами на проблему капремонта их многоквартирных домов. Заявители рассказали, как по несколько лет там текут крыши. При этом в новоалтайском доме (8-й микрорайон, 32) проблема сохраняется уже десять лет.

Все это время жильцы не сидели сложа руки. Они провели экспертизу, собрание, составили смету. Барнаульцы (Глушкова, 38) подняли и тариф на капремонт. Однако в ответ на свои усилия горожане вместо ремонта получают лишь обещания.

"Интересный бюрократический круговорот событий получился: дом включили в программу на 2024 год на основании проведенной экспертизы, собрания собственников и повышения тарифа. Но чиновники решили перенести срок ремонта на 2025-й. А когда граждане пожаловались, им выдано разъяснение, что для ремонта дома в более ранние сроки нужно опять протокол собрания, решение об увеличении взноса и, конечно, экспертиза", – отмечает Александр Терентьев.Заявительница из Новоалтайска (со статусом "дети войны") также переживает и за соседа, который сейчас на СВО. Пока он защищает страну, его квартира приходит в негодность.

Сейчас общий объем работ по капремонту многоквартирников в Алтайском крае – более 200 млрд руб., при этом текущее годовое начисление составляет 2,6 млрд руб. Разумеется, что исполнить программу хотя бы наполовину невозможно даже за 30 лет. Необходимо подключать господдержку.

"Эту игру в глухой телефон пора заканчивать", – возмутился депутат Госдумы.Александр Терентьев направил депутатские обращения сразу по двум жалобам прокурору Алтайского края Антону Герману.